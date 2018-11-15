Бывший защитник санкт-петербургского Зенита Фернандо Риксен едва не скончался из-за ошибки медицинского персонала. Голландец во время госпитализации был положен медсестрой на спину, что ему строго запрещено. Об этом сообщил его друг и биограф Винсент де Врис.

Бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен едва не скончался из-за ошибки медицинского персонала. Голландец во время госпитализации был положен медсестрой на спину, что ему строго запрещено. Об этом сообщил его друг и биограф Винсент де Врис.Он пояснил, что в таком положении в легких Риксена начинает скапливаться жидкость. Позже он рассказал о произошедшем в госпитале инциденте: "Мы находились в Шотландии, чтобы навестить его бывший клуб "Рейнджерс". Вдруг самочувствие Фернандо резко ухудшилось, а спасавшие его врачи едва не сдались, — приводит слова де Вриса "Спорт-экспресс" со ссылкой на De Telegraaf. – Это был первый случай, когда я пошел в больницу на нервах".Напомним, что Риксену в 2013 году был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз. Голландец потерял способность двигаться и возможность говорить. Он передвигается на инвалидном кресле, а поддерживает общение при помощи набора текста на компьютере при помощи движения глаз.За "Зенит" Риксен выступал с 2006 по 2009 годы и является чемпионом России.