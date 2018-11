Представители Кембриджского университета провели крупнейшее исследование с целью выяснить, чем мужской мозг отличается от женского. В проекте были приняты во внимание данные более 671,6 тысячи человек.

Учёные утверждают, что устройство мозга мужчины и женщины действительно отличается. По словам исследователей, исследование подтвердило две теории, которые до сих пор считаются неоднозначными.Во-первых, оказалось, что мужчины лучше разбираются в системных задачах (например, программировании), а женщины больше настроены на восприятие чувств. Во-вторых, подтвердилась теория "экстремального мужского мозга". Она заключается в том, что мозг любого человека, страдающего аутизмом, вне зависимости от пола работает по мужской, то есть "системной", модели.Британцы отмечают, что среди опрошенных людей с аутизмом "системный" мозг был обнаружен у 62,4 процента мужчин и 46,8 процента женщин, а эмпатия (или чувства сопереживания) — у 13,7 процента мужчин и 23,1 процента женщин.При этом показатель "эмпатии мозга" у женщин, которые не страдают аутизмом, составляет 42,9 процента, а у мужчин — 24,6 процента.Наконец, у 44,4 процента мужчин без аутизма, участвовавших в исследовании, был зафиксирован повышенный уровень "систематизации" в мозге, а среди женщин – лишь у 27,3 процента.У исследования нашлись и критики, которые отметили, что учёные не указали, чем обусловлены те или иные особенности мозга – социализацией или врождёнными качествами.Статья авторов новой работы вышла в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.Добавим, что ранее исследователи также установили, что женский мозг работает эффективнее мужского и как мозг женщины меняется во время беременности.Кроме того, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о любопытном исследовании, в ходе которого было установлено, что женщины программируют лучше мужчин, но ровно до тех пор, пока об этом никто не знает. Имеет ли к этому какое-то отношение мужская ДНК, обнаруженная в женском мозге?