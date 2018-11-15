12 ноября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Алены Королевой из города Дзержинска Нижегородской области. У девочки врожденная аномалия развития сосудов мозга. Спасти Алену поможет только курсовая радиационная терапия.

12 ноября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Алены Королевой из города Дзержинска Нижегородской области. У девочки врожденная аномалия развития сосудов мозга. Алена уже пережила кровоизлияние в мозг, и сейчас ее состояние внушает серьезные опасения: есть риск повторных разрывов сосудов. Хирургическое вмешательство в данном случае невозможно, спасти Алену поможет только курсовая радиационная терапия. За счет государства девочка сможет начать лечение лишь через год – так долго ждать слишком опасно для Алены.Рады сообщить: вся необходимая сумма (325 500 руб.) собрана. 160 623 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород". 177 214 руб. собрали читатели Вестей.Ru и rusfond. Всего собрано 337 837 руб. Мама Алены благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".