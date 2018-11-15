Вера Глаголева во всем искала светлую, солнечную сторону. Работая над фильмом Не чужие, режиссер изменила финал картины, чтобы дать зрителям надежду. Картина вышла в прокат 15 ноября.

Вера Глаголева во всем искала светлую, солнечную сторону.Работая над фильмом "Не чужие", режиссер изменила финал картины,чтобы дать зрителям надежду. Картина вышла в прокат 15 ноября.Первоначальный вариант сценария предполагал пессимистичноеразвитие событий. Однако для Глаголевой было важно не просто говорить о важныхвещах, но показать светлую сторону жизни. Поэтому финал картины был изменен, узрителей должна была остаться надежда на лучшее."Она была очень глубоким человеком, у нее былообостренное чувство справедливости. И вера в то, что добро должно победить",– рассказала сценаристка Ольга Погодина-Кузьмина.По словам Ольги, это был не первый опыт ее работы с Глаголевой.В 2014 году они вместе создали картину "Две женщины". Фильм удостоилсянаивысших оценок критиков и зрителей. А пьесой Погодиной-Кузьминой "Глинянаяяма", написанной в 2007-м, интересовались многие режиссеры – в том числе иАлексей Балабанов. Но достался сценарий Глаголевой.По сюжету картины, две сестры живут вместе с матерью в тихомпровинциальном городке. На жизнь зарабатывают с трудом. Внезапно в их жизнипоявляется загадочный восточный мужчина. Из-за него сестры начинают соперничатьдруг с другом. Как поясняет сценарист, этот фильм – о переменах, которые мы всесегодня переживаем. Это разговор со зрителем, которого призывают задуматься: аготов ли он к этим изменениям?Талантливая актриса и режиссер Вера Глаголева ушла из жизни 16августа 2017 года. Она скрывала ото всех страшный диагноз – рак желудка, и еесмерть стала тяжелым потрясением для всех поклонников. Над фильмом "Нечужие" Глаголева начала работать за 4 месяца до своей смерти.