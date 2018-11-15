Вера Глаголева во всем искала светлую, солнечную сторону.
Работая над фильмом Не чужие, режиссер изменила финал картины,
чтобы дать зрителям надежду. Картина вышла в прокат 15 ноября.
Вера Глаголева во всем искала светлую, солнечную сторону.
Работая над фильмом "Не чужие", режиссер изменила финал картины,
чтобы дать зрителям надежду. Картина вышла в прокат 15 ноября.
Первоначальный вариант сценария предполагал пессимистичное
развитие событий. Однако для Глаголевой было важно не просто говорить о важных
вещах, но показать светлую сторону жизни. Поэтому финал картины был изменен, у
зрителей должна была остаться надежда на лучшее.
"Она была очень глубоким человеком, у нее было
обостренное чувство справедливости. И вера в то, что добро должно победить",
– рассказала сценаристка Ольга Погодина-Кузьмина.
По словам Ольги, это был не первый опыт ее работы с Глаголевой.
В 2014 году они вместе создали картину "Две женщины". Фильм удостоился
наивысших оценок критиков и зрителей. А пьесой Погодиной-Кузьминой "Глиняная
яма", написанной в 2007-м, интересовались многие режиссеры – в том числе и
Алексей Балабанов. Но достался сценарий Глаголевой.
По сюжету картины, две сестры живут вместе с матерью в тихом
провинциальном городке. На жизнь зарабатывают с трудом. Внезапно в их жизни
появляется загадочный восточный мужчина. Из-за него сестры начинают соперничать
друг с другом. Как поясняет сценарист, этот фильм – о переменах, которые мы все
сегодня переживаем. Это разговор со зрителем, которого призывают задуматься: а
готов ли он к этим изменениям?
Талантливая актриса и режиссер Вера Глаголева ушла из жизни 16
августа 2017 года. Она скрывала ото всех страшный диагноз – рак желудка, и ее
смерть стала тяжелым потрясением для всех поклонников. Над фильмом "Не
чужие" Глаголева начала работать за 4 месяца до своей смерти.