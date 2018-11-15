Вячеслав Цеповяз, осужденный почти на 20 лет колонии, питался на 60 тысяч рублей в месяц. Ему приносили сумки с продуктами весом более 30 кг. В них были конфеты, сыр, колбаса, мясо, икра, красная рыба и другие деликатесы, в том числе запрещенные к проносу в колонию.

Вячеслав Цеповяз, осужденный почти на 20 лет колонии, питался на 60 тысяч рублей в месяц.В ходе прокурорской проверки был установлен мужчина, который приносил Цеповязу продукты. От одного до трех раз в месяц он привозил еду в колонию и передавал через специальное окошко.В сумках были конфеты, колбаса, сыры, в том числе импортные, салаты, икра и красная рыба, сырое мясо, сигареты, одежда, мобильные телефоны и предметы бытовой химии. Сумки весили более 30 килограммов, в то время как разрешенный вес одной посылки составляет 20 килограммов. Мясо в колонию тоже запрещено передавать.Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что скандальные фото, попавшие в СМИ, были сделаны в помещении рядом с пасекой, где работал Цеповяз. По закону, осужденного должны сопровождать сотрудники колонии от камеры до пасеки. Однако Цеповяз эти условия не соблюдал, и администрация колонии позволяла ему это делать."Я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог там перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки", — сказал Куренной.Как сообщает РИА Новости, подлинность фото может только специальная экспертиза. Сейчас проверка продолжается.Банда Цапков, в которую входил Цеповяз, убила 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года. Также на их счету многочисленные кражи и вымогательства. Главарь Сергей Цапок получил пожизненное, но умер в СИЗО от болезни.Цеповяз был осужден на 19 лет и 10 месяцев тюрьмы. Наказание он отбывает в исправительной колонии в Амурской области. Ранее в Интернете появились фотографии, на который он жарит шашлык и ест крабов.