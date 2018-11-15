Под Калугой на Московском большом кольце микроавтобус неожиданно вылетел из-за грузовика на встречку и устроил аварию с двумя легковыми автомобилями. Момент ДТП был снят регистратором одного из участников аварии.

В минувшую среду, 14 ноября, на Московском большом кольце неподалеку от Калуги микроавтобус неожиданно вылетел из-за грузовика на встречку и устроил аварию с двумя легковыми автомобилями.Водитель машины Hyundai Accent, в которую влетел микроавтобус, погиб — мужчине было 23 года. Предполагаемый виновник аварии и его пассажир были госпитализированы. Другие участники ДТП практически не пострадали.Очевидцы аварии, комментируя случившиеся события, не скрывали свое изумление: по их мнению, подобное событие днем и на сухой дороге просто не могло произойти.Предполагается, что водитель микроавтобуса решил обогнать фуру, не убедившись в безопасности своего маневра. Сам мужчина не может рассказать про то, зачем он выскочил на встречную полосу, не может, поскольку лежит в больнице.