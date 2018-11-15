Депутаты регионального ЗакСобрания внесли поправки в бюджет на этот год

Депутаты регионального ЗакСобрания внесли поправки в бюджет на этот годДепутаты регионального ЗакСобрания внесли поправки в бюджет на этот год. Так, например, они полностью отменили субсидию, выделяемую на полёты из Владимира в Санкт-Петербург.Вице-губернатора Вячеслав Кузин считает, что этим решением область сэкономит 13 миллионов рублей. Также в бюджете сократят траты на представительские расходы. Эти средства, в том числе, направят на улучшение социальных условий граждан.Напомним, полёты приостановили еще в январе этого года, после того, как в правительстве не выделили на них деньги. Раньше субсидии выделяли и из федерального, и из областного бюджета.