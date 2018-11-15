За футболистом Дмитрием Тарасовым тянется шлейф скандалов. Пока он судится с бывшей женой Оксаной, его нынешняя избранница, модель Анастасия Костенко решилась на радикальный шаг.

За футболистом Дмитрием Тарасовым тянется шлейф скандалов. Пока он судится с бывшей женой Оксаной, его нынешняя избранница, модель Анастасия Костенко решилась на радикальный шаг.Скандал, поднявшийся после того, как бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана подала в суд на футболиста из-за того, что он якобы не выплачивает алименты, усиливается. Масла в огонь подлила сама экс-супруга спортсмена. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оксана опубликовала фотографию иска, поданного в суд Дмитрием Тарасовым, в котором утверждалось, что она плохо следит за их дочерью Ангелиной и запрещает ей видеться с отцом."Не прошло и 8 лет. Из цикла "Скандалы. Интриги. Расследования". Агата Кристи отдыхает... А убил всех дворецкий! P.S. Хм... "Предметы гигиены"? Все таки придется газету на туалетную бумагу заменить... И хозяйственное мыло на Jo Malone (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – с иронией написала Оксана.Подписчики поддержали ее, а некоторые выразили мнение, будто Тарасова накручивает его нынешняя жена Анастасия Костенко. Самое интересное, что модель по какой-то причине удалила свой аккаунт из Instagram. В Сети обсуждают, что модель довели все скандалы и распри вокруг имени ее мужа.Ведь эта шумиха неизменно долетает и до нее. К примеру, когда Дмитрий Тарасов ушел от Ольги Бузовой к Костенко, то разгневанные фанаты тарабузиков (как ласково называли пару поклонники) буквально обрушились на Анастасию. Ее и оскорбляли, ей и угрожали, поэтому, не выдержав давления, модель на время удалила свою страницу в соцсети.Поклонники выразили надежду, что и в этот раз будет так же, ведь они скучают по ее фотографиям и комментариям, обычно несущим позитив и красоту. Кстати, по мнению некоторых пользователей Сети, Анастасия является самой красивой из всех жен Дмитрия Тарасова.