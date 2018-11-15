Плановая проверка газового оборудования на Комиссарова. Её проводят газовщики, а сотрудники МЧС информируют жильцов. Во Владимире такие обходы квартир проводятся регулярно — 2 раза в месяц. По словам специалистов, утечки газа в квартирах встречаются.

Плановая проверка газового оборудования на Комиссарова. Её проводят газовщики, а сотрудники МЧС информируют жильцов. Во Владимире такие обходы квартир проводятся регулярно — 2 раза в месяц. По словам специалистов, утечки газа в квартирах встречаются.Последний случай — взрыв газа в жилом доме в посёлке Приамурский в Еврейской автономной области. При взрыве пострадало 5 человек. А в Смоленске на одной стройплощадок летом прорвало газовую трубу.По словам сотрудников МЧС, во Владимире в этом году утечек не происходило. Но многие жильцы могут и не почувствовать газ— особенно при открытой форточке. Такие обходы и нужды для того, чтобы беды не случилось.Анастасия Овчарова, инспектор отделения профилактики пожаров МЧС: