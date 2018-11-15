Нижняя палата парламента приняла в первом чтении два президентских законопроекта, предусматривающих гуманизацию уголовного законодательства. В частности, исключается наказание за неосторожную публикацию в интернете, которая не представляет серьезной опасности для общества. Инициативу главы государства поддержали все думские фракции.

Нижняяпалата парламента приняла в первом чтении два президентскихзаконопроекта, предусматривающих гуманизацию уголовногозаконодательства. В частности, исключается наказание за неосторожнуюпубликацию в интернете, которая не представляет серьезной опасности дляобщества. Инициативу главы государства поддержали все думские фракции.Пословам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки президентанаправлены на исключение случаев, когда за публикацию можно получитьреальный срок. "Если это произошло впервые, то в качестве наказаниябудет штраф", – подчеркнул председатель нижней палаты.Поправкивносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административныхправонарушениях. За первое нарушение гражданину будет грозитьадминистративный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей илиобязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до15 суток.Дляюридических лиц суммы уже серьезнее – от 250 до 500 тысяч. Для этогокодекс об административных правонарушениях дополняется статьей"Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческогодостоинства".В пояснительной записке отмечается, что это делается в целях исключенияслучаев привлечения к уголовной ответственности за неосторожныепубликации, если они не представляют угрозы для безопасностигосударства и основ конституционного строя.Какотметил Вячеслав Володин, уголовное наказание за публикации в интернетевызвало общественную дискуссию. "Высказывались различные инициативы, втом числе нашими коллегами, экспертами, представителями СМИ", – напомнилзаконодатель.Онотметил, что российское законодательство в этой сфере еще достаточномолодое и постепенно совершенствуется. "Принятие этих поправок – примердля наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкцииза неосторожные публикации в социальных сетях", – сказал председательнижней палаты.Напомним,в апреле этого года Госдума приняла закон, предусматривающийответственность соцсетей за распространение недостоверной информации.Помимо прочего, в нормативно-правовом акте прописано их обязательство вести реестр жалоб и обращений пользователей. Гражданемогут жаловаться и требовать удаления контента, запрещенного натерритории России.