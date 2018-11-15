Нижняя
палата парламента приняла в первом чтении два президентских
законопроекта, предусматривающих гуманизацию уголовного
законодательства. В частности, исключается наказание за неосторожную
публикацию в интернете, которая не представляет серьезной опасности для
общества. Инициативу главы государства поддержали все думские фракции.
Нижняя
палата парламента приняла в первом чтении два президентских
законопроекта, предусматривающих гуманизацию уголовного
законодательства. В частности, исключается наказание за неосторожную
публикацию в интернете, которая не представляет серьезной опасности для
общества. Инициативу главы государства поддержали все думские фракции.
По
словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки президента
направлены на исключение случаев, когда за публикацию можно получить
реальный срок. "Если это произошло впервые, то в качестве наказания
будет штраф", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Поправки
вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных
правонарушениях. За первое нарушение гражданину будет грозить
административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или
обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до
15 суток.
Для
юридических лиц суммы уже серьезнее – от 250 до 500 тысяч. Для этого
кодекс об административных правонарушениях дополняется статьей
"Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства".
В пояснительной записке отмечается, что это делается в целях исключения
случаев привлечения к уголовной ответственности за неосторожные
публикации, если они не представляют угрозы для безопасности
государства и основ конституционного строя.
Как
отметил Вячеслав Володин, уголовное наказание за публикации в интернете
вызвало общественную дискуссию. "Высказывались различные инициативы, в
том числе нашими коллегами, экспертами, представителями СМИ", – напомнил
законодатель.
Он
отметил, что российское законодательство в этой сфере еще достаточно
молодое и постепенно совершенствуется. "Принятие этих поправок – пример
для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции
за неосторожные публикации в социальных сетях", – сказал председатель
нижней палаты.
Напомним,
в апреле этого года Госдума приняла закон, предусматривающий
ответственность соцсетей за распространение недостоверной информации.
Помимо прочего, в нормативно-правовом акте прописано их обязательство вести реестр жалоб и обращений пользователей. Граждане
могут жаловаться и требовать удаления контента, запрещенного на
территории России.