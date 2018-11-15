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<a href="http://33live.ru/novosti/15-11-2018-ee-prosto-kolotit-blizkie-o-sostoyanii-sofii-rotaru.html" target="_blank">Ее просто колотит: близкие о состоянии Софии Ротару</a> - Недавно София Ротару всерьез напугала фанатов и журналистов, когда стало известно, что хуторянка потеряла сознание прямо во время выступления, а очнувшись, никого не узнавала. Близкие рассказали о том, как она сейчас себя чувствует.