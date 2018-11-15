Единороссы запустили мониторинг состояния социального предпринимательства в стране. Он продлится до середины декабря. По словам депутата Госдумы, главы мониторинговой группы Предпринимательской платформы ЕР Дмитрия Сазонова, по итогам анализа партийцы сформируют рекомендации для создания законопроекта о социальном бизнесе.

Единороссызапустили мониторинг состояния социальногопредпринимательства в стране. Он продлится до середины декабря. Пословам депутата Госдумы, главы мониторинговой группы Предпринимательскойплатформы "ЕР" Дмитрия Сазонова, по итогам анализа партийцы сформируютрекомендации для создания законопроекта о социальном бизнесе.Мониторинг пройдет поэтапно. До20 ноября будут идти подготовительные работы, с 21 ноября по 12 декабрясостоится анкетирование представителей социального бизнеса инекоммерческих организаций (НКО). Последний этап пройдет всередине декабря."Назавершающем этапе предпринимательская платформа проведет итоговоеселекторное совещание с регионами, представителями федеральных органовисполнительной власти, общественных организаций и предпринимательскогосообщества, где объявит результаты мониторинга", – рассказал ДмитрийСазонов. Он отметил, что тогда же единороссы представят рекомендации повыработке основных предложений в законопроект о социальномпредпринимательстве.Анкетированиеподдержат организации "Деловая Россия", "Опора России", Российский союзпромышленников и предпринимателей и другие. Они привлекут к участию вмониторинге представителей социального бизнеса и некоммерческиеорганизации.Пословам Сазонова, цель единороссов – выявить проблемы и пожелания НКО."Их мнение поможет точнее определить статус таких предпринимателей ивовлечь в оказание социальных услуг негосударственных поставщиков", -пояснил парламентарий.Онотметил, что благодаря законодательному закреплению удастся снятьадминистративные барьеры. Одна из основных проблем, полагает законодатель, – отсутствие альтернатив госучреждениям при предоставлении соцуслуг.Сопредседатель платформы, первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудяннапомнила, что президент Владимир Путин в ходе недавнего общения спредпринимателями обратил особое внимание на тему социального бизнеса.Глава государства дал поручение правительству до конца этого годазакрепить в законодательстве понятие "социальное предпринимательство".Блудян также призвала использоватьмеждународный опыт. В качестве примера она рассказала о практике, когдагосударство закупает продукцию социальных предприятий, большую частьработников которых составляют люди с ограниченными возможностямиздоровья.Напомним,ранее президиум "Единой России" утвердил положение о Центре поддержкигражданских инициатив (ЦПГИ). Новая структура будет поддерживатьпродвижение проектов своих активистов и некоммерческих организаций врегионах. ЦПГИ будет заниматься новыми медиа, экологией, внутреннимтуризмом, развитием территорий, социальным предпринимательством,патриотическим воспитанием, активным долголетием и другиминаправлениями.