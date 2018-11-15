Единороссы
запустили мониторинг состояния социального
предпринимательства в стране. Он продлится до середины декабря. По
словам депутата Госдумы, главы мониторинговой группы Предпринимательской
платформы ЕР Дмитрия Сазонова, по итогам анализа партийцы сформируют
рекомендации для создания законопроекта о социальном бизнесе.
Единороссы
запустили мониторинг состояния социального
предпринимательства в стране. Он продлится до середины декабря. По
словам депутата Госдумы, главы мониторинговой группы Предпринимательской
платформы "ЕР" Дмитрия Сазонова, по итогам анализа партийцы сформируют
рекомендации для создания законопроекта о социальном бизнесе.
Мониторинг пройдет поэтапно. До
20 ноября будут идти подготовительные работы, с 21 ноября по 12 декабря
состоится анкетирование представителей социального бизнеса и
некоммерческих организаций (НКО). Последний этап пройдет в
середине декабря.
"На
завершающем этапе предпринимательская платформа проведет итоговое
селекторное совещание с регионами, представителями федеральных органов
исполнительной власти, общественных организаций и предпринимательского
сообщества, где объявит результаты мониторинга", – рассказал Дмитрий
Сазонов. Он отметил, что тогда же единороссы представят рекомендации по
выработке основных предложений в законопроект о социальном
предпринимательстве.
Анкетирование
поддержат организации "Деловая Россия", "Опора России", Российский союз
промышленников и предпринимателей и другие. Они привлекут к участию в
мониторинге представителей социального бизнеса и некоммерческие
организации.
По
словам Сазонова, цель единороссов – выявить проблемы и пожелания НКО.
"Их мнение поможет точнее определить статус таких предпринимателей и
вовлечь в оказание социальных услуг негосударственных поставщиков", -
пояснил парламентарий.
Он
отметил, что благодаря законодательному закреплению удастся снять
административные барьеры. Одна из основных проблем, полагает законодатель, – отсутствие альтернатив госучреждениям при предоставлении соцуслуг.
Сопредседатель платформы, первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян
напомнила, что президент Владимир Путин в ходе недавнего общения с
предпринимателями обратил особое внимание на тему социального бизнеса.
Глава государства дал поручение правительству до конца этого года
закрепить в законодательстве понятие "социальное предпринимательство".
Блудян также призвала использовать
международный опыт. В качестве примера она рассказала о практике, когда
государство закупает продукцию социальных предприятий, большую часть
работников которых составляют люди с ограниченными возможностями
здоровья.
Напомним,
ранее президиум "Единой России" утвердил положение о Центре поддержки
гражданских инициатив (ЦПГИ). Новая структура будет поддерживать
продвижение проектов своих активистов и некоммерческих организаций в
регионах. ЦПГИ будет заниматься новыми медиа, экологией, внутренним
туризмом, развитием территорий, социальным предпринимательством,
патриотическим воспитанием, активным долголетием и другими
направлениями.