Большая палата Европейского суда по правам человека окончательно встала на сторону оппозиционера Алексея Навального в его деле против России. За серию незаконных, по мнению европейских судей, задержаний во время массовых собраний, митингов и демонстраций в 2012-2014 годах Россия должна выплатить истцу компенсацию.

Большая палата Европейского суда по правам человека окончательно встала на сторону оппозиционера Алексея Навального в его деле против России. За серию незаконных, по мнению европейских судей, задержаний во время массовых собраний, митингов и демонстраций в 2012-2014 годах Россия должна выплатить истцу 50 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро для возмещения материального ущерба и 12653 евро для покрытия судебных издержек. Как указывается в документе, аресты оппозиционера "были политически мотивированы". Решение Большой палаты ЕСПЧ является окончательным и обжалованию уже не подлежит, сообщает "Интерфакс".Первоначальный вердикт по этому делу был вынесен еще в феврале 2017 года. Тогда судьи усмотрели нарушения права истца на свободу, справедливое судебное разбирательство и свободу собраний в шести случаях из семи рассматриваемых и обязали Россию выплатить Навальному 63,7 тысячи евро.Однако обе стороны судебного процесса — и Россия, и оппозиционер — подали апелляцию. В итоге дело было передано на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ.