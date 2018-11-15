Максим Галкин дал откровенное интервью рэперу Басте. Шоумен рассказал о личной жизни, ответив на самые щекотливые вопросы.

Максим Галкин дал откровенное интервью рэперу Басте. Шоумен рассказал о личной жизни, ответив на самые щекотливые вопросы.Максим Галкин пришел на шоу Басты GazLive, которое идет на необозримых просторах YouTube. Суть передачи в том, что приглашенный гость отвечает на вопросы пользователей Сети. Разумеется, много времени Максим и Баста посвятили престарелой супруге шоумена Алле Пугачевой.В частности, у Галкина спросили, наверстает ли он упущенное, взяв в жены молодую, когда ему самому будет уже за 70. На это Максим со смехом ответил, что у Примадонны отличное здоровье, поэтому ее не стоит сбрасывать со счетов. А еще телеведущий выразил надежду, что у него будет только одна жена, и уточнил, что это будет та, что есть сейчас.Галкин отметил, что уже более 15 лет слышит шутки и вопросы о возрасте Пугачевой, но они его совершенно не смущают. Он объяснил: "Я надеюсь, что у меня всегда будет одна жена, которая есть сейчас". По словам Максима, вопросы и шутки про возраст его супруги он слышит уже 17 лет. "Я же не пожилых люблю. Я люблю одного человека. Я влюбился. Мне было 25, ей было 52. Но мне все равно, сколько ей лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому что она такая, и нам хорошо вместе. И между нами было все, что бывает между двумя людьми, которые любят друг друга".Напомним, что Максим и Алла оформили отношения 24 декабря 2011 года. Однако это была лишь формальность: влюбленные давно были вместе. На шоу Галкин заявил, что ни разу не думал о том, чтобы развестись с Примадонной. "Никогда! Последний раз мы поссорились лет 15 назад", – признался он, однако сейчас даже не помнит, что стало поводом для непонимания.Отметим, что шоу идет в записи. Сейчас Максим Галкин гастролирует по Америке.