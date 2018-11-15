Депутатов Госдумы больше не будут лишать слова на заседаниях. Нижняя палата парламента подтвердила свой статус места для дискуссий: из регламента исключена норма, позволявшая лишать депутата права на выступление.

Депутатов Госдумы больше не будут лишать слова на заседаниях.Нижняя палата парламента подтвердила свой статус места для дискуссий: из регламентаисключена норма, позволявшая лишать депутата права на выступление.Одно из положений думского регламента предусматривало,что парламентарий мог быть лишен права на выступление на срок от одного дня домесяца за нарушение правил депутатской этики, например, за употребление грубыхи оскорбительных выражений. Санкция вводилась при повторных проступках такогорода, и раньше ею часто пользовались.Такая норма действовала на протяжении всей работыпарламента и теперь, по мнению представителей всех фракций, она не простоустарела. Такое положение противоречитвсей сути парламентаризма, сказал спикер Думы Вячеслав Володин."Парламент – место для дискуссий, место, гдеобсуждаются вопросы, и основная возможность для депутата – участвовать в этомобсуждении", – подчеркнул председатель Госдумы.В регламент внесены еще несколько изменений. Вчастности, теперь не комитет по контролю и регламенту, а думская комиссия помандатным вопросам и этике будет рассматривать представления Генпрокурора олишении депутатов неприкосновенности и проведении в отношении них процессуальныхдействий.Поправками в регламент депутаты также придалисистемный характер парламентскому контролю за реализацией госпрограмм: Госдумаобязала профильные комитеты вести его на постоянной основе.