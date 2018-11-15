Депутатов Госдумы больше не будут лишать слова на заседаниях.
Нижняя палата парламента подтвердила свой статус места для дискуссий: из регламента
исключена норма, позволявшая лишать депутата права на выступление.
Депутатов Госдумы больше не будут лишать слова на заседаниях.
Нижняя палата парламента подтвердила свой статус места для дискуссий: из регламента
исключена норма, позволявшая лишать депутата права на выступление.
Одно из положений думского регламента предусматривало,
что парламентарий мог быть лишен права на выступление на срок от одного дня до
месяца за нарушение правил депутатской этики, например, за употребление грубых
и оскорбительных выражений. Санкция вводилась при повторных проступках такого
рода, и раньше ею часто пользовались.
Такая норма действовала на протяжении всей работы
парламента и теперь, по мнению представителей всех фракций, она не просто
устарела. Такое положение противоречит
всей сути парламентаризма, сказал спикер Думы Вячеслав Володин.
"Парламент – место для дискуссий, место, где
обсуждаются вопросы, и основная возможность для депутата – участвовать в этом
обсуждении", – подчеркнул председатель Госдумы.
В регламент внесены еще несколько изменений. В
частности, теперь не комитет по контролю и регламенту, а думская комиссия по
мандатным вопросам и этике будет рассматривать представления Генпрокурора о
лишении депутатов неприкосновенности и проведении в отношении них процессуальных
действий.
Поправками в регламент депутаты также придали
системный характер парламентскому контролю за реализацией госпрограмм: Госдума
обязала профильные комитеты вести его на постоянной основе.