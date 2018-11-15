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<a href="http://33live.ru/novosti/15-11-2018-gotovim-pozdravleniya-dlya-deda-moroza.html" target="_blank">Готовим поздравления для Деда Мороза</a> - 18 ноября - день рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге, где он живёт, ударяют морозы и начинается настоящая зима. Во Владимире в день рождения главного зимнего волшебника пройдёт ряд культурных мероприятий. Каких, где и когда? Эти вопросы зададим заместителю начальника городского управления культуры и туризма Наталье Литвиновой. Сегодня она гость в студии 6-го канала.