Суд признал виновным Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук топором из ревности, и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Прокурор просил для него 17 лет лишения свободы. Грачев признал себя виновным только в причинении вреда здоровью жене.

Серпуховский суд Подмосковья признал виновным Дмитрия Грачева, который отрубил жене руки, и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.Грачева обвиняли в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения. Он признал свою вину частично – только в причинении вреда здоровью жены.Прокурор просил для него 17 лет лишения свободы. Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали явка с повинной, признание вины, извинения, а также активная помощь следствию. При этом суд не признал смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого детей. Ранее Грачев был лишен родительских прав.Маргарита Грачева присутствовала на судебном заседании лично. Ее сопровождали родственники и адвокаты.Судья Ирина Пантела в ходе оглашения приговора заявила, что "Грачев совершил похищение человека и причинил тяжкий вред здоровью человека", сообщает РИА Новости.Год назад Дмитрий Грачев вывез свою жену Маргариту на машине в лес. Там он перевязал ей руки жгутом и не менее десяти раз ударил топором по запястьям и кистям рук. По данным следствия, к своему преступлению Грачев подготовился основательно: купил в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке — жгуты разных размеров и бинт с йодом.Дмитрий постоянно ревновал жену, неоднократно угрожал ей и бил. За месяц до происшествия он вывез ее в лес, угрожал убийством, но потом отпустил. Маргарита обратилась к участковому, однако он не стал возбуждать уголовное дело "в связи с отсутствием в действиях Дмитрия Грачева состава преступления". Против участкового возбудили уголовное дело о халатности.В ходе сложной операции Маргарите вернули кисть одной руки, сейчас она проходит курс реабилитации.