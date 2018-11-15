Участница Дома-2 Милены Безбородовой может
потерять шансы пойти под венец с Лешей Безусом. Терпение ее избранника лопнет,
если девушка не прекратит избивать своего жениха.
Участница "Дома-2" Милены Безбородовой может
потерять шансы пойти под венец с Лешей Безусом. Терпение ее избранника лопнет,
если девушка не прекратит избивать своего жениха.
Сама Милена никак не может простить Алексею, что недавно он
сравнил ее с грязной бомжихой. Да еще назвал больной.
"А как я могу тебя называть, если ты меня посылаешь?",
– в свою очередь поинтересовался Алексей. "А как мне тебя назвать -
маньяком?", – продолжила Милена содержательную беседу. Слово за слово – и
интеллектуальный диспут превратился в очередной жесткий скандал с повышенным содержанием ненормативной лексики.
Безбородова в последнее время постоянно рыдает от мыслей о
том, что у ее избранника есть ребенок. Милена прямо говорит о том, что
совершенно не готова принимать ребенка Леши, а тем более его общение с Еленой.
Девушка признается, что ревнует Безуса к той женщине – и не знает, как с этим
справиться, пишет Dom2life.ru.
Участница "Дома-2" постоянно себя накручивает.
Глядя на ее мучения, свой вариант решения проблемы решил предложить Илья
Яббаров. Он посоветовал Милене взять себя в руки и съездить на пару выходных
вместе с избранником к Елене. Тогда девушка сможет окончательно убедиться, что
в ту семью Безус не вернется. Но Безбородова отнеслась к советам Яббарова так
же, как и к увещеваниям Леши – не стала слушать и закатила жуткую истерику.