Участница Дома-2 Милены Безбородовой может потерять шансы пойти под венец с Лешей Безусом. Терпение ее избранника лопнет, если девушка не прекратит избивать своего жениха.

Участница "Дома-2" Милены Безбородовой можетпотерять шансы пойти под венец с Лешей Безусом. Терпение ее избранника лопнет,если девушка не прекратит избивать своего жениха.Сама Милена никак не может простить Алексею, что недавно онсравнил ее с грязной бомжихой. Да еще назвал больной."А как я могу тебя называть, если ты меня посылаешь?",– в свою очередь поинтересовался Алексей. "А как мне тебя назвать -маньяком?", – продолжила Милена содержательную беседу. Слово за слово – иинтеллектуальный диспут превратился в очередной жесткий скандал с повышенным содержанием ненормативной лексики.Безбородова в последнее время постоянно рыдает от мыслей отом, что у ее избранника есть ребенок. Милена прямо говорит о том, чтосовершенно не готова принимать ребенка Леши, а тем более его общение с Еленой.Девушка признается, что ревнует Безуса к той женщине – и не знает, как с этимсправиться, пишет Dom2life.ru.Участница "Дома-2" постоянно себя накручивает.Глядя на ее мучения, свой вариант решения проблемы решил предложить ИльяЯббаров. Он посоветовал Милене взять себя в руки и съездить на пару выходныхвместе с избранником к Елене. Тогда девушка сможет окончательно убедиться, чтов ту семью Безус не вернется. Но Безбородова отнеслась к советам Яббарова также, как и к увещеваниям Леши – не стала слушать и закатила жуткую истерику.