В соцсетях поклонники известного рэпера Tyler, The Creator (Тайлера Грегори Оконма) никак не могут успокоиться после заявлений, которые сделал со сцены во время концерта в Лос-Анджелесе сын американского актера Уилла Смита Джейден.Молодой человек признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, а также в том, что Тайлер — его "чертов бойфренд". "И он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!" – заявил Джейден, добавив, что он его очень любит.При этом сын известного актера намекнул, что сам рэпер в этом признаваться не хочет. Во время выступления они с Тайлером еще несколько раз в шутливой форме говорили со сцены о гомосексуальности.Видео этого выступления появилось в "Инстаграме" с вопросом, что пользователи думают об этом заявлении? За пару дней оно собрало огромное количество просмотров и комментариев.Посмотреть эту публикацию в Instagram#JadenSmith Reveals #TylerTheCreator is his boyfriend