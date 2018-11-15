К участнице телешоу Дом-2 Алиане Устиненко привели мужчину, которого в шутку назвали секс-рабом. Видеозапись забавного эпизода появилась в соцсети.

К участнице телешоу "Дом-2" Алиане Устиненко привели мужчину, которого в шутку назвали "секс-рабом". Видеозапись забавного эпизода появилась в соцсети.В ролике Андрей Черкасов знакомит Устиненко с иностранцем по имени Элвин. "Я надеюсь, то есть я уверен, что ты не разочаруешься", – начал он. Затем к девушке вышел накаченный чернокожий мужчина, которого Алиана поприветствовала на английском языке.Напомним, что Устиненко в прошлом была замужем за другим участником телестройки – Александром Гобозовым. Их отношения часто сопровождались ссорами и скандалами и в итоге супруги приняли решение разойтись. У пары есть сын. Сейчас Алиана продолжает принимать участие в съемках проекта "Дом-2". Воспитанием мальчика занимаются родители звезды.