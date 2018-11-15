Пелагея очень умело поддерживает накал страстей своего мужа. Наряды известной певицы, супруги хоккеиста Ивана Телегина и любимицы зрителей оценил историк моды Александр Васильев.

Пелагея очень умело поддерживает накал страстей своего мужа.Наряды известной певицы, супруги хоккеиста Ивана Телегина и любимицы зрителейоценил историк моды Александр Васильев.Пелагея – настоящая звезда телевидения и сцены. В то жевремя, она игривая, женственная кокетка, умело выбирающая себе наряды."У нее молодой муж, ей надо поддерживать накал страстей,чтобы их отношения не остыли. И мне кажется, у певицы есть дар и талант этого "подогрева",– отметил Александр Васильев.По словам эксперта, своими кокетливыми туалетами, абсолютнойженственностью – этими кружевами, платьями в стиле "комбинация" – певицадержит супруга в тонусе. Историк моды уверен, что, благодаря ее усилиям взвездной семье царит полная идиллия."Они нашли друг друга. Она в нем – надежную опору иподдержку, источник силы и энергии. А он в ней все, о чем мечтал, – красавицу иумницу с голосом и талантом, знаменитость, которая упала в его объятия", -заключил эксперт в интервью изданию ".Васильев признается, что был удивлен, узнав, что певица такмолода – Пелагее всего 32 года. Он подчеркивает: не потому, что артисткавыглядит старше своих лет – а потому, что она создала себе очень серьезнуюрепутацию. К ее мнению прислушиваются почти так же, как если бы на ее месте вшоу "Голос" сидела Алла Пугачева, отметил эксперт.Пелагея умеет преподнести себя. По словам эксперта,большинство нарядов подчеркивают широкие бедра, тонкую талию, пикантную грудьпевицы. Артистка к тому же очень хорошо подбирает обувь – в результатепредстает перед зрителями в самом выгодном свете.