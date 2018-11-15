Пелагея очень умело поддерживает накал страстей своего мужа.
Наряды известной певицы, супруги хоккеиста Ивана Телегина и любимицы зрителей
оценил историк моды Александр Васильев.
Пелагея очень умело поддерживает накал страстей своего мужа.
Наряды известной певицы, супруги хоккеиста Ивана Телегина и любимицы зрителей
оценил историк моды Александр Васильев.
Пелагея – настоящая звезда телевидения и сцены. В то же
время, она игривая, женственная кокетка, умело выбирающая себе наряды.
"У нее молодой муж, ей надо поддерживать накал страстей,
чтобы их отношения не остыли. И мне кажется, у певицы есть дар и талант этого "подогрева",
– отметил Александр Васильев.
По словам эксперта, своими кокетливыми туалетами, абсолютной
женственностью – этими кружевами, платьями в стиле "комбинация" – певица
держит супруга в тонусе. Историк моды уверен, что, благодаря ее усилиям в
звездной семье царит полная идиллия.
"Они нашли друг друга. Она в нем – надежную опору и
поддержку, источник силы и энергии. А он в ней все, о чем мечтал, – красавицу и
умницу с голосом и талантом, знаменитость, которая упала в его объятия", -
заключил эксперт в интервью изданию ".
Васильев признается, что был удивлен, узнав, что певица так
молода – Пелагее всего 32 года. Он подчеркивает: не потому, что артистка
выглядит старше своих лет – а потому, что она создала себе очень серьезную
репутацию. К ее мнению прислушиваются почти так же, как если бы на ее месте в
шоу "Голос" сидела Алла Пугачева, отметил эксперт.
Пелагея умеет преподнести себя. По словам эксперта,
большинство нарядов подчеркивают широкие бедра, тонкую талию, пикантную грудь
певицы. Артистка к тому же очень хорошо подбирает обувь – в результате
предстает перед зрителями в самом выгодном свете.