Ани Лорак появилась на съемках очередного сезона шоу Голос. Популярная исполнительница предстала в коротком черном платье с глубоким декольте, и этот наряд никого из фанатов не оставил равнодушным.

Ани Лорак появилась на съемках очередного сезона шоу "Голос". Популярная исполнительница предстала в коротком черном платье с глубоким декольте, и этот наряд никого из фанатов не оставил равнодушным.В социальной сети Instagram Ани Лорак опубликовала короткое видео, сделанное во время съемок очередного выпуска музыкального шоу "Голос". В красных креслах наставников все те же: рэпер Баста, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, композитор Константин Меладзе и певица Ани Лорак.На видео артистка запечатлена идущей к своему месту. Для записи шоу певица выбрала черное короткое платье, изюминкой которого стало головокружительное декольте. "Вы готовы?" – спросила у подписчиков Ани в подписи к ролику.Подойдя к своему креслу, Лорак услышала приветственные аплодисменты и подбадривающие выкрики. В эту же секунду к ней приблизился Баста и поприветствовал ее поцелуем в щеку. Ани Лорак покивала залу, а потом уже было собралась сесть, но увидела сидящего по соседству Сергея Шнурова и подошла к нему, чтобы тоже поприветствовать. Тот привстал, пожал ей руку, и артисты обменялись поцелуями.По какой-то причине многих поклонников возмутило поведение лидера группировки "Ленинград". Пользователям Сети не понравилось, что Сергей первым не подошел к Ани поприветствовать ее, как сделал тот же Баста."Как свинья этот Шнур", "Почему ❤️ Каролина должна сама подходить к Шнурову, чтобы поздороваться? 😂 нельзя так, Сергей", "Баста сразу встал, Шнуру до шнура", "А вот Шнур мог бы сам встать и подойти", "Мужчина сидит и ждет, когда к нему женщина подойдет. Не воспитанный этот Шнуров (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – раскритиковали артиста пользователи Сети.