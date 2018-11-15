Губернатор Сергей Ситников поднял вопросы повышения качества водоснабжения

Губернатор Сергей Ситников поднял вопросы повышения качества водоснабженияКостромская область станет активным участником федерального проекта «Питьевая вода», который разрабатывается в рамках Указа Президента России, сообщает пресс-служба главы региона.Губернатор Сергей Ситников в ходе рабочей поездки в Галичский район поднял вопросы повышения качества водоснабжения. Глава региона посетил галичский водоканал, где была запущена еще одна станция обезжелезивания. В рамках действия концессионного соглашения на строительство трех объектов для очистки воды в общей сложности было направлено 27 млн рублей. Сегодня в Галиче качественной питьевой водой обеспечены более 90% потребителей.Сергей Ситников поставил задачу обеспечить всех жителей Галича качественной водой в течение двух лет. Администрации города Буя поручено использовать аналогичные схемы работы с инвесторами. Эти механизмы исключают повышение тарифов для населения.«По Бую договариваемся принципиально, на население перекладывать финансовую нагрузку нельзя, — заявил Сергей Ситников. — Работайте, как работали в Нерехте, Шарье, в Галиче. Находите варианты».В 2018 году в Костромской области за счет внебюджетных источников отремонтировано или заменено 16,1 км водопроводных сетей и 3,3 км канализационных сетей.