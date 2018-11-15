Алене Кравец катастрофически не везет. Ей уже трижды доставалось от собственного муж, а теперь и мужчина Анны Калашниковой добавил. Дни.ру рассмотрели следы схватки на звездном теле..

Алене Кравец катастрофически не везет. Ей уже трижды доставалось от собственного муж, а теперь и мужчина Анны Калашниковой добавил. "Дни.ру" рассмотрели следы схватки на звездном теле.."Со съемок программы "Бузова против Бородиной" телеканала ТНТ я должна была уйти чуть раньше, поскольку спешила на другой эфир, – рассказала Алена в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Но на выходе из павильона увидела странного мужчину. Он меня схватил за локоть – мол, надо серьезно поговорить"."Я стала кричать, а он приговаривал: "Я друг Анны. Вы зачем разместили ее фотографию? Вам не стоит ее обижать, иначе будете иметь дело со мной", – плачет Кравец. – Обернулась, а Аня стоит сзади. Я вырвалась, побежала в дамский туалет, пыталась закрыться там. А они – за мной! Я держала дверь, пока они ее тянули с другой стороны, даже сломала ноготь".В итоге Калашникова и ее бесстрашный защитник одержали-таки верх над хрупкой Аленой. "Аня впилась в меня когтями, отняла у меня мой телефон, чтобы удалить какой-то якобы компромат на нее. А потом толкнула меня, бок ноет до сих пор, – ревет Кравец. – В итоге я была вынуждена поехать в травмпункт – мало ли что, ведь у меня нежная кожа. Сегодня пойду в полицию писать на заявление о нападении".Ранее Алена Кравец рассказала об обнаруженном в дамской сумочке магическом подкладе, который, по ее предположению, могла (хотя это не доказано) сделать Калашникова: в конверте были земля и перья. Позже экстрасенс сказал Алене, что так делают приворот на смерть. Берут землю с кладбища, туда добавляют перья мертвых птиц и все это "сокровище" подкладывают жертве – под дверной коврик, в сумочку или карман.