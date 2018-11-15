Сообщения о том, что президента России Владимира Путина в Сингапуре заставили пройти через рамку металлоискателя обрадовали украинских пользователей Сети. СМИ Незалежной устроили настоящую информационную атаку на главу российского государства, а их читатели принялись строчить язвительные комментарии в его адрес. В шумиху вмешался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сообщения о том, что президента России Владимира Путина в Сингапуре заставили пройтичерез рамку металлоискателя обрадовали украинскихпользователей Сети. СМИ Незалежной устроили настоящую информационную атаку на главу российского государства, а их читатели принялись строчить язвительные комментарии в его адрес. В шумиху вмешалсяпресс-секретарь президента Дмитрий Песков.ПредставительКремля опроверг сообщения, что главу российского государства просилипройти через рамку металлодетектора в сингапурском торгово-выставочномцентре Suntec,куда Путин прилетел саммит Россия – АСЕАН. "Он проходил, как и все,через турникет", – сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".Опровергнулслухи и спецкор "Комсомольской правды", член кремлевского пула ДмитрийСмирнов. По его словам, в здание конгресс-центра президент проходил нечерез металлоискатель, а сквозь обычный турникет с камерой, котораяфиксирует проходящего."Просто потому чтодругого пути там нет – либо через рамку, либо через металлоискатель. Идорогу ему предупредительно указывала местная служба приема гостей", -пояснил журналист.том, что Путина заставили пройти через рамку металлоискателя, сообщилоодно из влиятельных российских деловых изданий. Автор статьи назвалситуацию уникальной, поскольку президенту или другомувысокопоставленному гостю в таких случаях предоставляют дополнительныйвход.За предоставившуюсявозможность позлорадствовать сразу же ухватились наши украинские"братья", которые, как известно, очень внимательно следят за каждымдвижением российского лидера. "Вполне мог столовое серебро свистнуть –это так скрепно, по-народному", – написал один из пользователей.