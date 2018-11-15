Сообщения о том, что президента России Владимира Путина в Сингапуре заставили пройти
через рамку металлоискателя обрадовали украинских
пользователей Сети. СМИ Незалежной устроили настоящую информационную атаку на главу российского государства, а их читатели принялись строчить язвительные комментарии в его адрес. В шумиху вмешался
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сообщения о том, что президента России Владимира Путина в Сингапуре заставили пройти
через рамку металлоискателя обрадовали украинских
пользователей Сети. СМИ Незалежной устроили настоящую информационную атаку на главу российского государства, а их читатели принялись строчить язвительные комментарии в его адрес. В шумиху вмешался
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель
Кремля опроверг сообщения, что главу российского государства просили
пройти через рамку металлодетектора в сингапурском торгово-выставочном
центре Suntec,
куда Путин прилетел саммит Россия – АСЕАН. "Он проходил, как и все,
через турникет", – сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".
Опровергнул
слухи и спецкор "Комсомольской правды", член кремлевского пула Дмитрий
Смирнов. По его словам, в здание конгресс-центра президент проходил не
через металлоискатель, а сквозь обычный турникет с камерой, которая
фиксирует проходящего.
"Просто потому что
другого пути там нет – либо через рамку, либо через металлоискатель. И
дорогу ему предупредительно указывала местная служба приема гостей", -
пояснил журналист.
О
том, что Путина заставили пройти через рамку металлоискателя, сообщило
одно из влиятельных российских деловых изданий. Автор статьи назвал
ситуацию уникальной, поскольку президенту или другому
высокопоставленному гостю в таких случаях предоставляют дополнительный
вход.
За предоставившуюся
возможность позлорадствовать сразу же ухватились наши украинские
"братья", которые, как известно, очень внимательно следят за каждым
движением российского лидера. "Вполне мог столовое серебро свистнуть –
это так скрепно, по-народному", – написал один из пользователей.