Владимир – старинный город России, входящий в Золотое Кольцо. Жители и гости города могут насладиться не только прогулками по старинным улицам, таящим в себе множество загадок прошлого, но и культурными мероприятиями, проводящимися в городе ежемесячно.

Владимир – старинный город России, входящий в Золотое Кольцо, здесь расположено множество исторических достопримечательностей, пришедших с древних времен. Жители и гости города могут насладиться не только прогулками по старинным улицам, таящим в себе множество загадок прошлого, но и культурными мероприятиями, проводящимися в городе ежемесячно. Благодаря афише всех мероприятий, вы будете знать, куда пойти во Владимире ближайшее время, а также, какие выставки, спектакли, фестивали и концерты ждут вас в будущем.

Выставка Владимира Хамкова

Многие жители России знакомы с шедеврами Владимирской школы живописи, а теперь ближе познакомиться с работами есть возможность и у жителей Владимира. Именно здесь проходит выставка работ величайшего художника Владимира Хамкова, известного не только на территории РФ, но и за ее пределами. В работах Хамкова переплетаются европейский импрессионизм, русские пейзажи, насыщенные цвета, краски. Художник представит миниатюры и множество других своих работ, общее количество которых насчитывает более 70 штук. Проходит выставка с 19 октября по 11 ноября 2018 года на территории Центра пропаганды изобразительного искусства. Выставка открыта с 10:30.

«Владимир Рузин. Графика»

Работы Владимира Рузина уникальные, ведь он специализируется на тиражной графике, где используются уникальный техники нанесения. А именно пунктир, резец, сухая игла и другие. Все это делает его работы невероятно красивыми. Ознакомиться с шедеврами может каждый, посетив выставку с 4 по 28 октября 2018 года. Особенность и уникальность работ состоит в том, что используемые техники сочетаются с меццо-тинто. Это особенный вид техники, позволяющий интерпретировать вопросы взаимодействия человека и животного. Выставка посвящена 70-летнему юбилею В.Рузина, здесь представлено более 200 работ и не только автора, но и его учеников. Проходит выставка на территории Центра пропаганды изобразительного искусства. Выставка открыта с 10:30.

«Музыкальный Четверг»

Познавательный и оригинальный концерт для детей, на котором представлены разные музыкальные жанры, стили, музыкальные группы, легенды и современные исполнители. Направление самое разное, это может быть джазовая музыка, классика и другие жанры. Проходит мероприятие с 19 июля по 27 декабря 2018 года на территории Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи в первом корпусе. В этот период тишину заменяет громкая музыка, звучащая на протяжении целого часа. Начало с 11:00.

«Ромео и Джульетта»

Мало кто не знает историю о Ромео и Джульетте. Насладиться Веронской историей написанной Шекспиром может каждый, придя на спектакль. Вас приятно порадует игра актеров, костюмы, современная интерпретация, декорации и спецэффекты. Впервые, когда вышла постановка, таких декораций, как сегодня не было. При этом сама история вызывала во все времена непередаваемый фурор. Современная постановка просто зачаровывает, зрители наблюдают за игрой актеров затаив дыхание. Спектакль проходит с 14 по 29 октября 2018 года на территории Владимирского академического областного драматического театра, начало в 18:00.