Изводят 50 гектаров леса. Жители деревни Конюхово Александровского района в ужасе от того, что рядом с их деревней вырубают лес, для того чтобы сделать песчаный карьер. Люди уверены, что чиновники, разрешившие экологический вандализм, превысили свои полномочия. Кто рядом с деревней устроил лесоповал, и насколько это законно? Разбирался Константин Миронов.

Изводят 50 гектаров леса. Жители деревни Конюхово Александровского района в ужасе от того, что рядом с их деревней вырубают лес, для того чтобы сделать песчаный карьер. Люди уверены, что чиновники, разрешившие экологический вандализм, превысили свои полномочия. Кто рядом с деревней устроил лесоповал, и насколько это законно? Разбирался Константин Миронов.(Александровский район)Жители деревни Конюхово, что в Александровском районе, выбрали это место из-за отличной экологии и прекрасных видов. Но этой осенью заметили на опушке леса тяжелую технику, которая начала его спиливать. И как узнали местные, здесь идет не просто заготовка древесины, а планируется песчаный карьер. "Как же так?" - вопрошают люди. - "Как можно пускать под топор практически заповедные места?"Елена Скворцова, противник вырубки леса: "Любого ребенка спроси, что нужно делать: вырубать лес или сохранять? Конечно ответят нельзя, нельзя рубить берёзку, нельзя ломать дерево! Я понимаю, что промышленный подход имеет место быть, но в таких масштабах, как у нас, в Александровском районе Владимирской области, рядом с нашими деревнями, ну не должно такого быть – это просто лес изводится".Площадь леса, которую пустят под топор, 50 гектаров. При этом по лесу уже прорубили дорогу к деревне Верхние Дворики, куда и будут возить добытый песок. Подрядчик, которого наняла компания, планирующая разработку карьера, показывает документы, в которых написано, что всё по закону.Житель: "То есть 46 гектаров получается?"Вырубщик леса: "Нет! 48 здесь и 1.8 гектара – это дорога!"Корреспондент: "А когда планируете закончить?"Вырубщик леса: "Вырубку? До нового года".Корреспондент: "То есть до нового года здесь не будет деревьев?"Вырубщик леса: "Заготовку я закончу до нового года, практически. Если погода не подведёт нас".Жители переживают, что после того как освоение карьера закончится в 2026 году, здесь будет свалка. О рекультивации, конечно, никто не позаботится. Вся лесная фауна исчезнет. В общем, на природу всем наплевать."Вот мне сейчас даже по телефону сказал, этот, как его? Михаил, Миша, да Миша, который арендатор, он же сказал, что когда карьер будет, я не знаю в утешение или как, от балды, что называется. И потом здесь будет лес, мы здесь всё равно лес посадим. Смешно слушать! Карьер – это изведённый лес уже! Так сколько лес растёт, мой даже внук уже не увидит этого леса!"Люди, даже после предоставленных им документов, сомневаются в законности проводимых работ. По их словам, если ситуация не изменится, они готовы даже лечь под колёса тяжелой техники! С вопросами, насколько законно уничтожение природы, мы направляемся в Александровское лесничество, где нам поясняют, что компания ООО ТрансТех абсолютно легально, на основании договора аренды, выполняет вырубку леса, чтобы в последующем сделать здесь карьер по добыче песка и гравия.Александра Данилко, противник вырубки леса: "Даже сам арендатор, который тут всю эту жуть делает, озвучил, что вокруг более 100 карьеров. Какая необходимость делать очередной карьер, раз их вокруг так много? Песок, даже когда люди заказывают под стройку – бесчисленное количество, огромнейшее количество, список карьеров, кто может привезти песок. Зачем очередной карьер? Именно убивают хороший лес!"Елена Тарасова, директор Александровского лесничества: "Действия законны. Потому что данный договор прошел государственную регистрацию. На основании данного договора был разработан проект освоения лесного участка, прошедший государственную экспертизу. И данной организацией по прошествии всего была подана Лесная декларация. То есть действия данной организации ООО ТрансТек проводятся в рамках действующего законодательства".Получается, что можно вот так, запросто, свести на нет лес, который так радовал жителей деревень, для добычи песка, которого, по словам жителей, в округе и так предостаточно. Видимо, чиновники считают, что извлечение прибыли из природных ресурсов - важнее качества жизни людей. Собравшиеся считают, что нарушаются их конституционные права на благоприятную окружающую среду. Жители обязательно напишут заявление в областную природоохранную прокуратуру, а также коллективную жалобу новому губернатору Владимирской области. Люди считают, что лесорубов нужно остановить как можно быстрее, а чиновников, которые разрешили пилить лес, надо привлечь к ответственности. Скандал с вырубкой леса в Александровском районе может выйти на федеральный уровень.