Главная певица страны продолжает турне по городам Германии. Правда, влекла ее туда не только святая к музыке любовь, но и личные мотивы.

Главная певица страны продолжает турне по городам Германии. Правда, влекла ее туда не только "святая к музыке любовь", но и личные мотивы.За несколько месяцев достать билеты на концерты Светланы Лободы в ее турне по немецким городам было невозможно даже у перекупщиков. После многочисленных публикаций в местной прессе, папарацци следили буквально за каждым шагом украинской певицы. И какими только методами не приходилось пользоваться звезде, чтобы сохранять тайну перемещения!Пик конспирации пришелся на Берлин. Чтобы остаться неузнаваемой на улицах города, Светлана даже преобразилась в брюнетку с короткими волосами. И все старания ради того, чтобы встретиться с солистом группыRammstein Тиллем Линдеманном, который живет в Берлине.Именно в этом городе Светлана решила провести единственный выходной день в туре, взяв с собой свою старшую дочку Еву, которая не расстается с подарком легендарного рокера – талисманом в виде цикады.А за несколько часов до концерта в немецкой столице здание, где должна была выступить украинская певица, было оцеплено полицией – к служебному входу можно пускали только по специальным пропускам.Как рассказали "Дни.Ру" очевидцы, Светлана и Тилль появились вместе в концертном зале, но выступление лидер легендарной группы смотрел из VIP-ложи, вдали от посторонних любопытных глаз. Куда отправилась звездная пара после концерта – неизвестно, но вскоре в Instagram Светланы был опубликован загадочный пост.