Президент
Франции вновь заговорил на тему создания единой европейской армии после
острой перепалки на эту тему с главой Белого дома Дональдом Трампом. В
эфире одного из телеканалов лидер Пятой республики попытался убедить
зрителей, что Париж – союзник, а не вассал Вашингтона.
Президент
Франции вновь заговорил на тему создания единой европейской армии после
острой перепалки на эту тему с главой Белого дома Дональдом Трампом. В
эфире одного из телеканалов лидер Пятой республики попытался убедить
зрителей, что Париж – союзник, а не вассал Вашингтона.
По
словам Макрона, Соединенные Штаты для Франции – исторический союзник, с
которым Париж проводит наиболее сложные операции и разделяет все риски.
Однако это не значит, подчеркнул президент, что Пятая республика
полностью зависима от своего заокеанского партнера, сообщает .
Президент
Франции заявил, что не может передать вопросы безопасности страны в
руки США, потому что верит в суверенитет Европы. "Это значит, что моя
ответственность в том, чтобы вас защитить, чтобы наша армия защищала
наших граждан", – сказал Макрон в эфире телеканала TF1.
Старый
Свет должен быть независимым в том числе в плане кибербезопасности,
отметил Макрон. И чтобы добиться суверенитета, необходимо не зависеть от
США в военном плане, пояснил французский лидер. "В некоторых областях
мы иногда слишком зависимы, и это нехорошо", – резюмировал президент
Пятой республики.
О
единой европейской армии Макрон заикнулся в ходе недавних торжеств по
случаю окончания Первой мировой войны. Президент США Дональд Трамп
оперативно отреагировал на демарш своего союзника и предъявил ему
претензии в Twitter.
На странице своего аккаунта
глава Белого дома намекнул на невпечатляющие военные возможности
Парижа, напомнив о двух мировых войнах, в одной из которых Франция была
быстро разгромлена Германией. Президент США вновь призвал заплатить
взносы в бюджет Североатлантического альянса. "Платите за НАТО или
смотрите сами!" – пригрозил Трамп Макрону.
Поддержать
французского лидера в непростой ситуации решила канцлер ФРГ Ангела
Меркель. Единая европейская армия необходима, заявила она. Вместе с тем
глава германского правительства заверила, что вооруженные силы Евросоюза
не станут альтернативой НАТО, а дополнят Североатлантический альянс.