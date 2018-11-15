Президент Франции вновь заговорил на тему создания единой европейской армии после острой перепалки на эту тему с главой Белого дома Дональдом Трампом. В эфире одного из телеканалов лидер Пятой республики попытался убедить зрителей, что Париж – союзник, а не вассал Вашингтона.

ПрезидентФранции вновь заговорил на тему создания единой европейской армии послеострой перепалки на эту тему с главой Белого дома Дональдом Трампом. Вэфире одного из телеканалов лидер Пятой республики попытался убедитьзрителей, что Париж – союзник, а не вассал Вашингтона.Пословам Макрона, Соединенные Штаты для Франции – исторический союзник, скоторым Париж проводит наиболее сложные операции и разделяет все риски.Однако это не значит, подчеркнул президент, что Пятая республикаполностью зависима от своего заокеанского партнера, сообщает .ПрезидентФранции заявил, что не может передать вопросы безопасности страны вруки США, потому что верит в суверенитет Европы. "Это значит, что мояответственность в том, чтобы вас защитить, чтобы наша армия защищаланаших граждан", – сказал Макрон в эфире телеканала TF1.СтарыйСвет должен быть независимым в том числе в плане кибербезопасности,отметил Макрон. И чтобы добиться суверенитета, необходимо не зависеть отСША в военном плане, пояснил французский лидер. "В некоторых областяхмы иногда слишком зависимы, и это нехорошо", – резюмировал президентПятой республики.единой европейской армии Макрон заикнулся в ходе недавних торжеств послучаю окончания Первой мировой войны. Президент США Дональд Трампоперативно отреагировал на демарш своего союзника и предъявил емупретензии в Twitter.На странице своего аккаунтаглава Белого дома намекнул на невпечатляющие военные возможностиПарижа, напомнив о двух мировых войнах, в одной из которых Франция былабыстро разгромлена Германией. Президент США вновь призвал заплатитьвзносы в бюджет Североатлантического альянса. "Платите за НАТО илисмотрите сами!" – пригрозил Трамп Макрону.Поддержатьфранцузского лидера в непростой ситуации решила канцлер ФРГ АнгелаМеркель. Единая европейская армия необходима, заявила она. Вместе с темглава германского правительства заверила, что вооруженные силы Евросоюзане станут альтернативой НАТО, а дополнят Североатлантический альянс.