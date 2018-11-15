Андрей Малахов проник в спальню к поющей ведущей Ольге Бузовой. Пронырливый шоумен сообщил о тайном сыне звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2.

Андрей Малахов проник в спальню к поющей ведущей Ольге Бузовой. Пронырливый шоумен сообщил о тайном сыне звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2".Сенсационные данные обнародовал Андрей Малахов на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Он сообщил, что новый выпуск его ток-шоу "Прямой эфир" посвящен Ольге Бузовой. С поющей ведущей он и выложил фотографию."Сегодня: героиня декабрьских обложек глянца впервые пускает съёмочную группу к себе в спальню , встречается с первой любовью и своей главной конкуренткой по проекту #дом2 @alenavodonaeva , обьясняет почему ее не пускают в родную школу и главное... сын, которого она скрывала! @buzova86 – Спасибо за искренность! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявил Андрей Малахов.Однако по какой-то причине подписчики телеведущего негативно восприняли известие о том, что новой героиней очередного выпуска ток-шоу стала именно Ольга Бузова. Для начала досталось рассекреченному Малаховым сыну поющей ведущей."Какой еще сын она бесплодная", "Крестный сын, всем давно известно", "Сколько почета... Эта девушка прмечательна только искусственным смехом, шептанием под ритмичную музыку, истеричным ведением шоу "Бородина против Бузовой", неприятной мимикой, самолюбованием в камеру и в "Историях" Инстаграмм, непонятными экспериментами со своей внешностью, а также неприличными выпадами в адрес представителей мужского пола, которые, действительно, что-то значат для нашей страны и т.д. Андрей, неужели именно такие "заслуги" сейчас нужны, чтобы стать героем Вашей программы?", – высказались возмущенные подписчики.