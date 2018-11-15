Российский биатлонист Дмитрий Малышко выиграл первый в сезоне контрольный спринт мужской сборной России во время тренировочного старта в финском Контиолахти. Его время составило 30 минут 08,7 секунды.

Российский биатлонист Дмитрий Малышко выиграл первый в сезоне контрольный спринт мужской сборной России во время тренировочного старта в финском Контиолахти. Его время составило 30 минут 08,7 секунды.Следом за ним финишировали Евгений Гараничев, отставший от лидера на 7,5 секунды, Александр Логинов (+11,8), Эдуард Латыпов (+20,1) и Алексей Слепов (+38,0).В стартовой гонке не принимал участия олимпийский чемпион Антон Шипулин, который получит место в команде после результатов прошлого сезона, когда он вошел в тройку лучших биатлонистов общего зачета. Напомним, что на этапы Кубка мира в Поклюку, Хохфильцен и Нове-Место отправится шесть биатлонистов и еще шесть биатлонисток.Вторая контрольная гонка состоится 17 ноября.