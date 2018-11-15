Родственники Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в колледже Керчи, так и не забрали его тело для дальнейшего захоронения. Об этом рассказал источник в медицинских кругах региона.

Родственники Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в колледже Керчи, так и не забрали его тело для дальнейшего захоронения. Об этом рассказал источник в медицинских кругах региона.После трагедии тело убийцы забрали на несколько недель для проведения посмертных экспертиз. Однако родственники так и не явились в морг за телом. "По захоронению нет данных, так как за телом никто не обратился", – сообщил источник.Он пояснил, что мать организатора сейчас находится на лечении в одном из медицинских учреждений. Известно, что она работает санитаркой в онкодиспансере в Керчи. После трагедии она перестала выходить на работу. Что касается отца Владислава, то он тоже живет в Керчи, но не пришел в морг по неизвестным причинам.Ранее главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Игорь Акиншевич рассказал, что в день мать Рослякова помогала трем пострадавшим девушкам, две из которых были легко ранены, а одна находилась в тяжелом состоянии. На вопрос коллег, был ли ее сын в колледже, женщина ответила, что Владислав отказался идти на занятия.Напомним, что 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой учебного заведения, после чего расстрелял из помпового ружья более 20 учащихся и преподавателей. После этого Росляков покончил с собой.