Филипп Киркоров больше всего боится показаться смешным. О
тайных страхах известного певца рассказал видеоблогеру Юрию Дудю автор клипа
Цвет настроения синий.
Филипп Киркоров больше всего боится показаться смешным. О
тайных страхах известного певца рассказал видеоблогеру Юрию Дудю автор клипа
"Цвет настроения синий".
Александр Гудков, один из создателей нашумевшего клипа,
рассказал о том, как проходили съемки хита. В интервью видеоблогеру Юрию Дудю,
которое появилось на YouTube,
Гудков раскрыл некоторые тайны Филиппа Киркорова.
Больше всего во время съемок Киркоров переживал о том, не
будет ли он выглядеть смешным. "Сам Филипп переживал по этому поводу:
"Не буду ли я выглядеть молодящимся клоуном?" Я говорил: "Да,
Филипп, ты будешь выглядеть молодящимся клоуном, но это будет нормально",
– рассказал Гудков.
Напомним, клип Киркорова вышел в апреле в передаче "Вечерний
Ургант". В съемках участвовали Григорий Лепс, Николай Басков, Яна
Рудковская, рэперы Гнойный и Тимати, а также Ольга Бузова. Сам Киркоров наряжен
в черный парик, он вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается на
тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты.
Александр признался, что сам он очень боялся провала клипа.
Из-за вызванного этим страхом стресса за время съемок он потерял в весе 6
килограммов. При этом денег за такую изматывающую работу Гудков не получил – по
его словам, все ушло в производство. Тем временем "Цвет настроения
синий" произвел настоящий фурор: только за первый месяц в Сети клип
посмотрели свыше 30 миллионов раз.
Александр Гудков– российский телеведущий, актер, шоумен и
сценарист. Капитан команды КВН "Федор Двинятин", обладатель титула "КВНщик
Года" – 2009.