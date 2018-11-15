Филипп Киркоров больше всего боится показаться смешным. О тайных страхах известного певца рассказал видеоблогеру Юрию Дудю автор клипа Цвет настроения синий.

Филипп Киркоров больше всего боится показаться смешным. Отайных страхах известного певца рассказал видеоблогеру Юрию Дудю автор клипа"Цвет настроения синий".Александр Гудков, один из создателей нашумевшего клипа,рассказал о том, как проходили съемки хита. В интервью видеоблогеру Юрию Дудю,которое появилось на YouTube,Гудков раскрыл некоторые тайны Филиппа Киркорова.Больше всего во время съемок Киркоров переживал о том, небудет ли он выглядеть смешным. "Сам Филипп переживал по этому поводу:"Не буду ли я выглядеть молодящимся клоуном?" Я говорил: "Да,Филипп, ты будешь выглядеть молодящимся клоуном, но это будет нормально",– рассказал Гудков.Напомним, клип Киркорова вышел в апреле в передаче "ВечернийУргант". В съемках участвовали Григорий Лепс, Николай Басков, ЯнаРудковская, рэперы Гнойный и Тимати, а также Ольга Бузова. Сам Киркоров наряженв черный парик, он вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается натележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты.Александр признался, что сам он очень боялся провала клипа.Из-за вызванного этим страхом стресса за время съемок он потерял в весе 6килограммов. При этом денег за такую изматывающую работу Гудков не получил – поего словам, все ушло в производство. Тем временем "Цвет настроениясиний" произвел настоящий фурор: только за первый месяц в Сети клиппосмотрели свыше 30 миллионов раз.Александр Гудков– российский телеведущий, актер, шоумен исценарист. Капитан команды КВН "Федор Двинятин", обладатель титула "КВНщикГода" – 2009.