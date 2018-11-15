Сокращения связаны с «мертвым сезоном» на заводе

Сокращения связаны с «мертвым сезоном» на заводеВладимирский завод «Автоприбор» уволил 68 сотрудников. Еще около 30 человек потеряют свою работу в ближайшее время.Руководство предприятия провело экстренное совещание с главой региона Владимиром Сипягиным. Теперь они готовы рассказать о своем решении.Гендиректор ООО «Научно-производственный комплекс «Автоприбор» Инесса Хорошаева объяснила, что сокращения связаны с «мертвым сезоном» на заводе. С зимним спадом объемов производства рабочие сталкиваются перед каждым Новым годом.По словам Инессы Хорошаевой, до увольнений на «Автоприборе» числилось 916 человек. Сейчас руководство готово сократить 10% от этого числа.«Подобная мера нужна лишь лишь на время сезонного снижения производства, потом мы к этим же людям снова обратимся и трудоустроим их. Это нормальная практика, к тому же, что уволенные люди - пенсионеры, они за время «простоя» они будут получать соцвыплаты, - уточнила гендиректор «Научно-производственного комплекса «Автоприбор».Объемы производства на владимирском заводе за октябрь составили около 124 миллионов рублей, а в декабре эта цифра упадет до 115 миллионов рублей.