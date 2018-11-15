Новый цех позволит нарастить производство манипуляторов

Новый цех позволит нарастить производство манипуляторовНовых цех сборки крано-мунипуляторных установок открылся 14 ноября на Галичском автокрановом заводе, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.По словам руководителей предприятия, открытие цеха стало возможным благодаря мерам государственной поддержки. Новый цех позволит нарастить производство манипуляторов. Планируется выпускать 150—200 машин в год.«Новый цех, по сути дела, позволяет перейти на выпуск абсолютно новой продукции, уникальной. Продукции, которая еще не производилась в России, — заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников. — Это импортозамещение, это технологии, которые могут во многих отраслях снять большое количество технологических проблем».По словам главы региона, Галичский автокрановый завод — самый крупный налогоплательщик и работодатель, базовое для города предприятие. Губернатор также поддержал намерение руководства предприятия выйти на региональный совет по привлечению инвестиций с проектом нового участка.«Это будет уже третий инвестиционный проект, поддержанный администрацией региона за небольшой промежуток времени», — подчеркнул генеральный директор Галичского автокранового завода Андрей Сытьков.Отметим, что в прошлом году предприятие выпустило более 600 кранов различной грузоподъемности — почти треть от всего объёма на рынке автокранов страны.