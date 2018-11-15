Игрок одной из сильнейших команд чемпионата Колумбии Депортиво Кали Хуан Себастьян Кинтеро едва не стал жертвой грабителя, который напал на игрока с пистолетом в его автомобиле. Спортсмена спасла быстрая реакция, но машина не избежала попаданий пуль.

Игрок одной из сильнейших команд чемпионата Колумбии "Депортиво Кали" Хуан Себастьян Кинтеро едва не стал жертвой грабителя, который напал на игрока с пистолетом в его автомобиле. Спортсмена спасла быстрая реакция, но машина не избежала попаданий пуль.Бандит угрожал футболисту убить его, подойдя к остановившемуся на обочине автомобилю и угрожая пистолетом, сообщает Footballhd.Ru. Игрок не стал ждать исполнения угроз и нажал на газ, но вслед ему раздались выстрелы. К счастью, спортсмен не пострадал, но несколько пуль оставили дырки в стекле и крыльях машины.Ранее Кинтеро получал угрозы через социальные сети, но такая история характерна для довольно криминально Колумбии, и игрок не придавал этому большого значения. Теперь он обратился в полицию, но пока правоохранители не смогли найти нападавшего.