Замена устаревшего оборудования в райбольницах, покупка новых автомобилей скорой помощи и 100 миллионов рублей на завершение реконструкции школы в Камешково. 33-й регион дополнительно получил из федерального бюджета больше 1 миллиарда рублей. Распределение этих денег по разным статьям социальной сферы и дорожного строительства утвердили на внеочередном заседании ЗакСобрания. Кроме того, депутаты перенаправили некоторые налоги в местные бюджеты и согласились с сокращением представительских расходов губернатора. Обо всем подробнее - Оксана Любимова.

Замена устаревшего оборудования в райбольницах, покупка новых автомобилей скорой помощи и 100 миллионов рублей на завершение реконструкции школы в Камешково. 33-й регион дополнительно получил из федерального бюджета больше 1 миллиарда рублей. Распределение этих денег по разным статьям социальной сферы и дорожного строительства утвердили на внеочередном заседании ЗакСобрания. Кроме того, депутаты перенаправили некоторые налоги в местные бюджеты и согласились с сокращением представительских расходов губернатора. Обо всем подробнее - Оксана Любимова.Больше миллиарда рублей дополнительных федеральных денег потратят на социальную сферу, здравоохранение и дороги. 100 миллионов по предложению губернатора направят на завершение реконструкции 1-й школы в Камешково. Из-за аварийного состояния ее закрыли еще в прошлом учебном году. Ученики до сих пор вынуждены посещать другие учебные заведения. Районные власти не справились с софинансированием работ, большую часть которых взяла на себя коммерческая структура, и область вынуждена была вмешаться. Сейчас, по словам директора департамента образования, реконструкция практически завершена. И совсем скоро больше шести сотен учеников должны сесть за парты отремонтированной школы.Ольга Беляева, директор Областного департамента образования: "После нового года они сядут за парты. Это абсолютно точно. Есть небольшая надежда на то, что новогодние елки будут уже в самой этой школе. На это тоже можно надеяться. Сейчас все будет зависеть от того, как оперативно мы направим эти деньги".Больше 200 миллионов получит областное здравоохранение. Основная часть - 130 миллионов пойдёт на лекарства льготникам. А для Петушинской райбольницы и Судогодской ЦРБ купят новое медицинское оборудование.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания области: "32 миллиона рублей направляется на завершение строительства акушерского корпуса в Гусь-Хрустальном районе. 7,5 миллиона рублей - на индексацию зарплаты работников здравоохранения. И 21 автомобиль скорой помощи планируется купить до конца текущего года и поставить их в различные больницы Владимирской области".Кроме того, депутаты областного парламента согласились с выделением 350 миллионов рублей на строительство обхода деревни Бараки. А еще благодаря дополнительному финансированию 22-го дома-интерната области и 17 центров социального обслуживания инвалидов и престарелых, могут рассчитывать на новую мебель.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания области: "Владимирском, Арбузовском, Собинском и Оргтрудовском домах интернатах. Также приобретение двух единиц автотранспорта для перевозки инвалидов Гороховецкого и Копнинского домов-интернатов".Ещё одно важное решение - перераспределение налоговых потоков. Теперь доходы от акцизов на слабоалкогольную продукцию пойдут в местные бюджеты. В Белом доме считают, что это значительно улучшит финансовое положение городских и сельских поселений. Например, Суздаль от производства медовухи сможет дополнительно получать до 20 миллионов рублей. Кроме того, областной парламент утвердил и перечисление на места 100% налогов от добычи полезных ископаемых, а это больше 70 миллионов рублей, которые местные власти смогут тратить на развитие своих территорий.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания области: "Доходы от деятельности карьеров, которые добывают песок, глину, щебень, гравий. Будет дополнительная заинтересованность органов местного самоуправления, чтобы осуществлять дополнительный контроль и смотреть насколько правильно уплачиваются налоги теми организациями, которые занимаются добычей полезных ископаемых".И немного об экономии. Из-за отказа от авиарейсов Владимир-Санкт-Петербург область больше не будет тратиться на субсидирование полетов. Это позволит сэкономить 13 миллионов рублей. Еще 7 миллионов останутся в областной казне благодаря губернатору Сипягину. Он решил отказаться от представительских расходов Белого дома.