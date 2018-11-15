Национальные цели и приоритеты на период до 2024 года установлены в
майском Указе Президента Российской Федерации № 204 – обеспечение
устойчивого естественного роста численности населения Российской
Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
Определяющая роль в достижении поставленных целей принадлежит
здравоохранению.
Национальные цели и приоритеты на период до 2024 года установлены в
майском Указе Президента Российской Федерации № 204 – обеспечение
устойчивого естественного роста численности населения Российской
Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
Определяющая роль в достижении поставленных целей принадлежит
здравоохранению.
В
соответствии с Указом № 204 разработан национальный проект
"Здравоохранение". "Единая Россия" сразу же взяла под свой контроль
законодательное и финансовое обеспечение реализации национального
проекта. Какова ситуация сегодня?
Всего
с 2019 по 2024 год на национальный проект "Здравоохранение"
запланировано выделить 1,34 триллиона рублей. Проект предусматривает
повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской
помощи всем гражданам России, в том числе в малонаселенных и
труднодоступных районах, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими
заболеваниями, развитие детского здравоохранения, устранение кадрового
дефицита медицинских работников.
Мы
видим, что расходы на реализацию нацпроектов в в проекте выделяются в приоритетном
порядке. На финансирование национального проекта "Здравоохранение" до
2021 года предусмотрено почти 698 миллиарда рублей. Они распределены по
восьми федеральным проектам. Важно отметить, что расходы на каждый
федеральный проект выделены в бюджете отдельной строкой, носят
целевой характер. Это обеспечивает прозрачность и возможность партийного
контроля эффективного использования бюджетных средств.
Федеральный
проект по развитию детского здравоохранения включает создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. Расходы
составят в течение трех лет 45,1 миллиарда рублей, которые пойдут на
модернизацию детских поликлиник и поликлинических отделений, а также на
строительство и реконструкцию детских стационаров.
Напомню, что в рамках партпроекта
мы осуществляем мониторинг строительства и ввода в эксплуатацию
перинатальных центров, строящихся в субъектах Российской Федерации в
соответствии с Программой развития перинатальных центров. Считаю
необходимым взять под партийный контроль реализацию проекта по развитию
детского здравоохранения" с учетом опыта реализации этой Программы.
Основной
целью федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями",
расходы на который составят в течение трех лет 470,6 миллиарда рублей,
является снижение смертности от новообразований, в том числе
злокачественных.
Самые
значительные суммы расходов будут выделены непосредственно на оказание
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, которая
финансируется через ОМС. Сейчас средний тариф на лечение в стационаре составляет
около 30 тыс. рублей. Из-за низкого финансирования онкологических
больных зачастую лечат более дешевыми, но менее эффективными
препаратами, нарушаются дозировки химиопрепаратов, циклы и этапы
лечения.
На
оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения будут
выделены дополнительные деньги (в 2019 году – 70 миллиардов рублей, в 2020 –
120 миллиардов, в 2021 – 140).
Это
позволит обеспечить 100% онкобольных препаратами для химиотерапии в
полном объеме уже в 2019 году и даст финансовую возможность врачам
выбирать тот протокол лечения, который необходим конкретному пациенту. В
2020 и 2021 годах планируется закрыть дефицит средств для проведения
лучевой и протонной терапии.
Кроме того, будут увеличены плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, по нейроонкологии, онкологии, а также на трансплантацию костного мозга.
Создание
и оснащение 18 референс – центров федерального, окружного и
регионального значения поможет избежать ошибок в постановке диагноза и
повысит качество диагностики.
Переоснащение
сети региональных медицинских учреждений, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями, охватит более 100 диспансеров и больниц в
регионах.
В рамках работы партпроекта "Здоровое будущее" мы дали старт проекту "Онкоконтроль" с целью выявления имеющихся проблем, экспертного обсуждения и выработки механизмов их решения.
Мероприятия
федерального проекта "Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи", которые начались в 2018 году, направлены на
решение задачи, поставленной Президентом: чтобы каждый россиянин мог раз
в год пройти профилактический осмотр. В 2017 году диспансеризацию
прошли вместе с профосмотрами прошли 58,4 млн. человек стоит задача к
2021 году увеличить эту цифру вдвое, а к 2024 году – довести до 90%
населения.
Чтобы
создать условия для прохождения регулярных обследований работающими
гражданами, этой осенью Государственной Думой принят Закон "О внесении
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", предусматривающий
с сохранением среднего заработка, места работы и
должности для прохождения диспансеризации. В рамках партпроекта "Здоровое будущее" мы продолжаем работу по расширению охвата диспансеризацией всего населения.