Национальные цели и приоритеты на период до 2024 года установлены в майском Указе Президента Российской Федерации № 204 – обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Определяющая роль в достижении поставленных целей принадлежит здравоохранению.

Национальные цели и приоритеты на период до 2024 года установлены вмайском Указе Президента Российской Федерации № 204 – обеспечениеустойчивого естественного роста численности населения РоссийскойФедерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.Определяющая роль в достижении поставленных целей принадлежитздравоохранению.соответствии с Указом № 204 разработан национальный проект"Здравоохранение". "Единая Россия" сразу же взяла под свой контрользаконодательное и финансовое обеспечение реализации национальногопроекта. Какова ситуация сегодня?Всегос 2019 по 2024 год на национальный проект "Здравоохранение"запланировано выделить 1,34 триллиона рублей. Проект предусматриваетповышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинскойпомощи всем гражданам России, в том числе в малонаселенных итруднодоступных районах, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическимизаболеваниями, развитие детского здравоохранения, устранение кадровогодефицита медицинских работников.Мывидим, что расходы на реализацию нацпроектов в в проекте выделяются в приоритетномпорядке. На финансирование национального проекта "Здравоохранение" до2021 года предусмотрено почти 698 миллиарда рублей. Они распределены повосьми федеральным проектам. Важно отметить, что расходы на каждыйфедеральный проект выделены в бюджете отдельной строкой, носятцелевой характер. Это обеспечивает прозрачность и возможность партийногоконтроля эффективного использования бюджетных средств.Федеральныйпроект по развитию детского здравоохранения включает созданиесовременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. Расходысоставят в течение трех лет 45,1 миллиарда рублей, которые пойдут намодернизацию детских поликлиник и поликлинических отделений, а также настроительство и реконструкцию детских стационаров.Напомню, что в рамках партпроектамы осуществляем мониторинг строительства и ввода в эксплуатациюперинатальных центров, строящихся в субъектах Российской Федерации всоответствии с Программой развития перинатальных центров. Считаюнеобходимым взять под партийный контроль реализацию проекта по развитиюдетского здравоохранения" с учетом опыта реализации этой Программы.Основнойцелью федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями",расходы на который составят в течение трех лет 470,6 миллиарда рублей,является снижение смертности от новообразований, в том числезлокачественных.Самыезначительные суммы расходов будут выделены непосредственно на оказаниемедицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, котораяфинансируется через ОМС. Сейчас средний тариф на лечение в стационаре составляетоколо 30 тыс. рублей. Из-за низкого финансирования онкологическихбольных зачастую лечат более дешевыми, но менее эффективнымипрепаратами, нарушаются дозировки химиопрепаратов, циклы и этапылечения.Наоказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями всоответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения будутвыделены дополнительные деньги (в 2019 году – 70 миллиардов рублей, в 2020 –120 миллиардов, в 2021 – 140).Этопозволит обеспечить 100% онкобольных препаратами для химиотерапии вполном объеме уже в 2019 году и даст финансовую возможность врачамвыбирать тот протокол лечения, который необходим конкретному пациенту. В2020 и 2021 годах планируется закрыть дефицит средств для проведениялучевой и протонной терапии.Кроме того, будут увеличены плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, по нейроонкологии, онкологии, а также на трансплантацию костного мозга.Созданиеи оснащение 18 референс – центров федерального, окружного ирегионального значения поможет избежать ошибок в постановке диагноза иповысит качество диагностики.Переоснащениесети региональных медицинских учреждений, оказывающих помощь больнымонкологическими заболеваниями, охватит более 100 диспансеров и больниц врегионах.В рамках работы партпроекта "Здоровое будущее" мы дали старт проекту "Онкоконтроль" с целью выявления имеющихся проблем, экспертного обсуждения и выработки механизмов их решения.Мероприятияфедерального проекта "Развитие системы оказания первичноймедико-санитарной помощи", которые начались в 2018 году, направлены нарешение задачи, поставленной Президентом: чтобы каждый россиянин мог разв год пройти профилактический осмотр. В 2017 году диспансеризациюпрошли вместе с профосмотрами прошли 58,4 млн. человек стоит задача к2021 году увеличить эту цифру вдвое, а к 2024 году – довести до 90%населения.Чтобысоздать условия для прохождения регулярных обследований работающимигражданами, этой осенью Государственной Думой принят Закон "О внесенииизменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", предусматривающийс сохранением среднего заработка, места работы идолжности для прохождения диспансеризации. В рамках партпроекта "Здоровое будущее" мы продолжаем работу по расширению охвата диспансеризацией всего населения.