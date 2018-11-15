Обладатель Кубка Стэнли Вашингтон Кэпиталз проиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Виннипег Джетс 1:3. Неприятности столичного клуба не ограничились поражением. Получил травму нападающий Евгений Кузнецов.

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" проиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Виннипег Джетс" 1:3. Неприятности столичного клуба не ограничились поражением. Получил травму нападающий Евгений Кузнецов.На 9 минуте российского легионера грубо атаковал форвард "Джетс" Брендон Танев. После силового приема Евгений покинул площадку и больше на нее не выходил. Его обидчик ограничился двухминутным удалением.В пятницу Кузнецову будет проведено медицинское обследование, которое выявит характер и тяжесть травмы. В нынешнем сезоне Евгений забросил 6 шайб и сделал 15 результативных передач.