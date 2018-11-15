На Украине очередная перемога. Президента России Владимира Путина заставили пройти через рамки металлоискателя во время его визита в Сингапур, пишут СМИ Незалежной. Какое унижение!, ехидно комментируют ситуацию украинские пользователи. Но нападки на российского лидера в очередной раз окончились полным провалом.

На Украине очередная "перемога". Президента России Владимира Путиназаставили пройти через рамки металлоискателя во время его визита вСингапур, пишут СМИ Незалежной. "Какое унижение!", ехидно комментируютситуацию украинские пользователи. Но нападки на российского лидера вочередной раз окончились полным провалом.Вниманиеукраинских СМИ привлек материал в одном из влиятельных российскихделовых изданий. Там сообщается, что Владимир Путин 14 ноября приехал насаммит Россия – АСЕАН в Сингапуре. Мероприятие было организовано вторгово-выставочном центре Suntec.Как говорится в материале, Путин хотел пройти мимо рамки металлоискателя, однако его попросили пройти сквозьнее. Журналисты назвали ситуацию уникальной, поскольку президенту илидругому высокопоставленному гостю в таких случаях предоставляютдополнительный вход.Произошедшее привело украинских пользователей в неподдельный восторг. "Торговый центр? Вполне мог столовое серебро свистнуть – это так скрепно, по-народному", – написал Sam Vik в комментариях на сайте издания "Обозреватель". В свою очередь, Васильев Александр предположил, что звенел бронежилет. "Больше там звенеть нечему", – заявил пользователь.Но оказалось, что наши украинские небратьясовершенно зря переполошились. Ситуацию разъяснил журналисткремлевского пула Дмитрий Смирнов. "На самом деле это обычный турникет скамерой, фиксирующей проходящего", – написал корреспондент на своейстранице в Twitter и прикрепил видео прохождения российского лидера через "металлоискатель".Украинцы вообще очень внимательно следят, трепетно наблюдают чуть ли не за каждым шагом российского лидера. Ехидными комментариями пользователи из Незалежной снабдили недавний визит Владимира Путина в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны."Дни.ру" писали, что один из украинских пользователей Twitterразместил на своей странице кадр репортажа с траурной церемонии 11ноября. Во французской столице в тот день было ненастно, поэтомуохранник российского лидера прикрыл его зонтом. Возмущение блогера из Незалежной вызвал тот факт, что стоявшие поблизости дети были без укрытия.