На Украине очередная перемога. Президента России Владимира Путина
заставили пройти через рамки металлоискателя во время его визита в
Сингапур, пишут СМИ Незалежной. Какое унижение!, ехидно комментируют
ситуацию украинские пользователи. Но нападки на российского лидера в
очередной раз окончились полным провалом.
На Украине очередная "перемога". Президента России Владимира Путина
заставили пройти через рамки металлоискателя во время его визита в
Сингапур, пишут СМИ Незалежной. "Какое унижение!", ехидно комментируют
ситуацию украинские пользователи. Но нападки на российского лидера в
очередной раз окончились полным провалом.
Внимание
украинских СМИ привлек материал в одном из влиятельных российских
деловых изданий. Там сообщается, что Владимир Путин 14 ноября приехал на
саммит Россия – АСЕАН в Сингапуре. Мероприятие было организовано в
торгово-выставочном центре Suntec.
Как говорится в материале, Путин хотел пройти мимо рамки металлоискателя, однако его попросили пройти сквозь
нее. Журналисты назвали ситуацию уникальной, поскольку президенту или
другому высокопоставленному гостю в таких случаях предоставляют
дополнительный вход.
Произошедшее привело украинских пользователей в неподдельный восторг. "Торговый центр? Вполне мог столовое серебро свистнуть – это так скрепно, по-народному", – написал Sam Vik в комментариях на сайте издания "Обозреватель". В свою очередь, Васильев Александр предположил, что звенел бронежилет. "Больше там звенеть нечему", – заявил пользователь.
Но оказалось, что наши украинские небратья
совершенно зря переполошились. Ситуацию разъяснил журналист
кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "На самом деле это обычный турникет с
камерой, фиксирующей проходящего", – написал корреспондент на своей
странице в Twitter и прикрепил видео прохождения российского лидера через "металлоискатель".
Украинцы вообще очень внимательно следят, трепетно наблюдают чуть ли не за каждым шагом российского лидера. Ехидными комментариями пользователи из Незалежной снабдили недавний визит Владимира Путина в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
"Дни.ру" писали, что один из украинских пользователей Twitter
разместил на своей странице кадр репортажа с траурной церемонии 11
ноября. Во французской столице в тот день было ненастно, поэтому
охранник российского лидера прикрыл его зонтом. Возмущение блогера из Незалежной вызвал тот факт, что стоявшие поблизости дети были без укрытия.