Диетологи назвали шесть продуктов, которые помогут справиться с сонливостью лучше, чем чашка крепкого кофе. Статья была опубликована на сайте медицинского издания.

Диетологи назвали шесть продуктов, которые помогут справиться с сонливостью лучше, чем чашка крепкого кофе. Статья была опубликована на сайте медицинского издания.Ученые обнаружили, что существуют продукты, которые вызывают длительный прилив бодрости. На первом месте они поместили авокадо. Как утверждают диетологи, в нем содержится большое количество пантотеновой кислоты, которая помогает перерабатывать калории в энергию. Благодаря пищевым волокнам этот фрукт также стабилизирует уровень сахара в крови, что позволит вам оставаться бодрым в течение длительного времени.На втором месте находятся бананы. Они являются отличным источником углеводов – веществ, которые дают энергию человеческому организму. Бананы считаются очень полезным продуктом, потому что они также укрепляют иммунитет и восстанавливают мышечную ткань, передает .Следующим в список бодрящих продуктов вошел темный шоколад. Диетологи советуют выбирать шоколад, в котором содержание какао превышает 75%. Желательно употреблять его вместе с зеленым чаем. На четвертом месте расположилась зелень. В ней много железа, магния, кальция, цинка, а также витаминов А, С, Е и К. За ней идет свекла. Этот продукт содержит вещества, ускоряющие приток крови к мозгу. Список замыкает обычная вода, недостаток которой приводит к усталости и сонливости.Ранее эксперты из Всемирной организации здравоохранения опубликовали перечень продуктов, которые наносят большой вред человеческому организму. Наиболее опасными они назвали дешевые колбасы и колбасные изделия из обработанных мясных продуктов. В них содержатся токсичные канцерогены, которые могут спровоцировать раковую опухоль пищеварительной системы. В список также вошли консервы и дешевые полуфабрикаты из-за наличия в них фосфатов и трансжиров.