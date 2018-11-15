Представители экономического журнала Forbes составили ежегодный список наиболее влиятельных в музыкальной индустрии канадцев и американцев младше 30 лет. Особенность этого рейтинга – в него можно попасть только один раз.

Представители экономического журнала Forbes составили ежегодный список наиболее влиятельных в музыкальной индустрии канадцев и американцев младше 30 лет. Особенность этого рейтинга – в него можно попасть только один раз.На этот раз в "музыкальный" рейтинг Forbes вошли представители разных жанров – от рока, поп-музыки и электроники до джаза и реггетона.Самым успешным артистом оказался рэпер Post Malone. Он умудрился побить 54-летний рекорд The Beatles по количеству песен, одновременно занимающих строчки в топ-100 чарта Billboard. В престижный хит-парад попали все 18 композиций с альбома музыканта "Beerbongs & Bentleys"Количество зафиксированных прослушиваний пластинки на цифровых платформах перевалило за 6 миллиардов.Помимо Post Malone, в рейтинг Forbes вошли музыканты Lil Pump, 21 Savage и Russ.