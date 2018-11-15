Чемпион мира в составе сборной Франции, полузащитник лондонского Челси Нголо Канте попал в сферу интересов радетелей футбольного Fair Play (честной игры) и его заподозрили в получении денег через офшор. Но темнокожий француз оказался чист перед законом.

Чемпион мира в составе сборной Франции, полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте попал в сферу интересов радетелей футбольного Fair Play ("честной игры") и его заподозрили в получении денег через офшор. Но темнокожий француз оказался чист перед законом.Канте после перехода из "Лестера" в стан столичных "аристократов" открыл собственную офшорную компанию, однако после консультаций с юристами принял решение не получать зарплату через офшор, сообщает Mediapart.Fr. Источник в "Челси" сообщил, что француз настаивал, чтобы деньги по контракту ему перечислялись легально в соответствии с британским законодательством.