Без пробок и светофоров от Мичуринского проспекта до шоссе Энтузиастов: такую возможность столичным автомобилистам даст эстакада, которая свяжет две хорды - Северо-Западную и Северо-Восточную. Сейчас идут последние приготовления к ее открытию. Эстакаду возвели меньше, чем за год.

Без пробок и светофоров от Мичуринского проспекта до шоссе Энтузиастов: такую возможность столичным автомобилистам даст эстакада, которая свяжет две хорды — Северо-Западную и Северо-Восточную. Сейчас идут последние приготовления к ее открытию. Эстакаду возвели меньше, чем за год.Этот, казалось бы, обычный дорожный разворот, каких в столице десятки, на самом деле один из важнейших объектов на карте города — новая эстакада свяжет две ключевые трассы."К концу года мы планируем сдать связку уже, эстакада высокого уровня готовности. В середине декабря эту связку мы откроем. У нас будет полноценная связь между Северо-Западной хордой и Северо-Восточной — это заход со стороны платной дороги Москва-Санкт-Петербург", — говорит Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.Двухполосная эстакада расположена между Большой Академической улицей и Дмитровским шоссе. Сейчас она готова почти на 95 процентов, остались последние штрихи: специалисты устанавливают ограждающие барьеры и грязезащитные экраны. Совсем скоро объект будет полностью готов к эксплуатации. Эстакаду построили меньше, чем за год. Работы проводили прямо над действующей трассой."Сложности стандартны для Москвы: это вынос инженерных сетей и освобождение территории. Водопровод переносили, электрические сети", — рассказывает Дмитрий Перевозчиков, начальник производственной службы ПАО "Мостотрест".Северо-Западная хорда — это новая скоростная магистраль, протяженностью 83 километра. Трасса начинается от Дмитровского шоссе и далее через север и запад Москвы идет к Мичуринскому проспекту.Строящаяся Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М11 Москва — Санкт-Петербург до Косинской эстакады. 35-километровая дорога свяжет десятки районов столицы. Строительство завершат в 2021 году."Это позволит объезжать пробки, которые есть на Садовом, на МКАДе, и позволит разгрузить эти территории. Соответственно, движение там должно улучшиться", — считает автоэксперт Сергей Радько.Связанные хорды повысят пропускную способность на 30 процентов. Миллионы москвичей смогут без пробок и светофоров проехать насквозь от Мичуринского проспекта до шоссе Энтузиастов.