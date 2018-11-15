Об открытии Владимиром Колокольцевым и Сергеем Собяниным нового здания УВД по ВАО г. Москвы и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Новосёлы восточного округаСотрудники УВД по ВАО столичного главка теперь будут работать в новых, супер-комфортных условиях. Только что построенное здание управления открыли Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев и мэр Москвы Сергей Собянин.Индивидуальный проект, девять этажей, 24 тыс. кв.м - здание оснащено всем необходимым для работы, отдыха и занятий спортом 1400 сотрудников округа.Здесь будет дислоцироваться большая часть подразделений окружной полиции, которые до настоящего времени были рассредоточены по нескольким адресам. Это повысит оперативность взаимодействия между ними.Гордостью комплекса стал Экспертно-криминалистический центр - один из лучших в Москве…«Счастливый день» с секретомКриминальные сладости прибыли в Чебоксары на попутной машине из столицы. В фантиках конфет оказался порошок метадона. Водитель, по незнанию согласившийся захватить посылку из Москвы, обнаружил это в пути. Подозрение у него вызвал тот факт, что получатели гостинцев слишком уж переживали и обрывали ему телефон из-за сладостей, которые можно приобрести в любом магазине. Приехав домой, бдительный гражданин тут же отправился с находкой в ближайший отдел полиции. Когда драгдилеры в очередной раз позвонили перевозчику, трубку подняли оперативники…От деревянной палицы и стэкаОказывается, даже такое привычное и заурядное спецсредство, как палка резиновая, имеет интересную историю происхождения. 20 мая 1881 года министр внутренних дел Российской империи генерал-адъютант граф Николай Игнатьев направил доклад императору: «О вооружении нижних чинов С.-Петербургской городской полиции деревянными палицами».Глава ведомства предложил «осовременить» стражей порядка, заменив их «штатные» шашки драгунского образца на дубинки из природного материала длиною в 10 вершков.Государь Император скептически отреагировал на данную инициативу и распорядился отложить рассмотрение вопроса. Но что же оставалось делать с уже, как выяснилось, изготовленными деревянными новинками?! Решили всё же выдать дубинки некоторым должностным лицам.«Деревянную палицу для вооружения чинов полиции в футляре получил». И подпись. Такая сохранилась расписка, оставленная начальником Санкт-Петербургской исправительной тюрьмы. С тех пор в стране и началось использование спецсредства, заимствованного, как выясняется, у иностранных полицейских.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 43, а также на интернет-странице издания.