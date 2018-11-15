Об открытии Владимиром Колокольцевым и Сергеем Собяниным нового здания УВД по ВАО г. Москвы и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».
Новосёлы восточного округа
Сотрудники УВД по ВАО столичного главка теперь будут работать в новых, супер-комфортных условиях. Только что построенное здание управления открыли Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев и мэр Москвы Сергей Собянин.
Индивидуальный проект, девять этажей, 24 тыс. кв.м - здание оснащено всем необходимым для работы, отдыха и занятий спортом 1400 сотрудников округа.
Здесь будет дислоцироваться большая часть подразделений окружной полиции, которые до настоящего времени были рассредоточены по нескольким адресам. Это повысит оперативность взаимодействия между ними.
Гордостью комплекса стал Экспертно-криминалистический центр - один из лучших в Москве…
«Счастливый день» с секретом
Криминальные сладости прибыли в Чебоксары на попутной машине из столицы. В фантиках конфет оказался порошок метадона. Водитель, по незнанию согласившийся захватить посылку из Москвы, обнаружил это в пути. Подозрение у него вызвал тот факт, что получатели гостинцев слишком уж переживали и обрывали ему телефон из-за сладостей, которые можно приобрести в любом магазине. Приехав домой, бдительный гражданин тут же отправился с находкой в ближайший отдел полиции. Когда драгдилеры в очередной раз позвонили перевозчику, трубку подняли оперативники…
От деревянной палицы и стэка
Оказывается, даже такое привычное и заурядное спецсредство, как палка резиновая, имеет интересную историю происхождения. 20 мая 1881 года министр внутренних дел Российской империи генерал-адъютант граф Николай Игнатьев направил доклад императору: «О вооружении нижних чинов С.-Петербургской городской полиции деревянными палицами».
Глава ведомства предложил «осовременить» стражей порядка, заменив их «штатные» шашки драгунского образца на дубинки из природного материала длиною в 10 вершков.
Государь Император скептически отреагировал на данную инициативу и распорядился отложить рассмотрение вопроса. Но что же оставалось делать с уже, как выяснилось, изготовленными деревянными новинками?! Решили всё же выдать дубинки некоторым должностным лицам.
«Деревянную палицу для вооружения чинов полиции в футляре получил». И подпись. Такая сохранилась расписка, оставленная начальником Санкт-Петербургской исправительной тюрьмы. С тех пор в стране и началось использование спецсредства, заимствованного, как выясняется, у иностранных полицейских.
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