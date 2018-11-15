Новый собственник завода «Автоприбор» за два дня уволил 68 человек. Руководство научно-производственного комплекса заявляет, что увольнения связаны с сезонном снижением спроса на производимую продукцию и избытком трудового ресурса.

Новый собственник завода Автоприбор за два дня уволил 68 человек. Руководство научно-производственного комплекса заявляет, что увольнения связаны с сезонном снижением спроса на производимую продукцию и избытком трудового ресурса. Все уволенные - люди пенсионного возраста, у которых есть социальные гарантии в виде выплаты пенсии. С производства они ушли по соглашению сторон. При этом всем уволенным были выплачены компенсации и заработанная плата. До начала декабря руководство планирует расстаться ещё с 30-34 сотрудниками, что в целом составит около 10 процентов от всего трудового коллектива. По словам руководства предприятия, если весной спрос на продукцию снова возрастёт, то уволенным предложат выйти на привычные места. Напомним, информация об увольнениях на заводе - периодически появляется в публичном пространстве на протяжении последних 6 месяцев. Кризис пришёлся на май. Тогда хотели сократить больше 900 человек. Но в ситуацию вмешалась администрация Светланы Орловой, и всех оставили ещё на два месяца. Потом на заводе создали новое предприятие. Но увольнения всё ровно происходят. Правда директор по персоналу не склонна драматизировать ситуацию.Наталья Иванова, директор по персоналу ООО "НКП "Автоприбор": "Это же не сокращения, это соглашение сторон. То есть две стороны договаривались, никого же не насиловали. Люди договорились об определённой выплате, с дополнительными деньгами. В основном ушли же все пожилые, кто зимой за свой счёт брал по месяцу, по два, потому что люди в этом возрасте, в основном, зимой-то болеют. Договорились просто люди. За дополнительные выплаты расторгли трудовые договора, пошли домой".