Сегодня мы рассказываем о шестилетнем Богдане Цеденове. У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки, который стремительно увеличивается. Богдан маленький, хрупкий и слабый, при малейшей нагрузке тяжело дышит и жалуется на боль в груди. Врачи настаивают на операции.

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