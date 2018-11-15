Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался двумя матчами. В обеих встречах победы одержали хозяева площадки. Виннипег Джетс нанес поражение обладателю Кубка Стэнли Вашингтон Кэпиталз 3:1, а Чикаго Блэкхоукс был сильнее Сент-Луис Блюз 1:0.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался двумя матчами. В обеих встречах победы одержали хозяева площадки. "Виннипег Джетс" нанес поражение обладателю Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" 3:1, а "Чикаго Блэкхоукс" был сильнее "Сент-Луис Блюз" 1:0."Вашингтон" выиграл первый период матча в Виннипеге. На 14 минуте шайба забросил Якуб Врана, которому ассистировал Дмитрий Орлов. Но во втором периоде "Джетс" реализовали численное преимущество, а в третьем забросили победную шайбу. В конце третьего периода еще одна шайба влетела в пустые ворота "Вашингтона". Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не набрал ни одного очка, заработав лишь двухминутное удаление.Шайба, заброшенная нападающем "черных ястребов" Брентом Сибруком в большинстве, решила судьбу матча в Чикаго. Форвард Артем Анисимов из "Чикаго" и нападающий "Сент-Луис" Владимир Тарасенко результативных действий не совершили. Последний получил две минуты штрафа.