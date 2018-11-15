Представители Оксфордского словаря признали токсичный (toxic) словом года. В 2018 году значением этого слова интересовались на 45 процентов больше людей, чем год назад.

Представители Оксфордского словаря признали "токсичный" ("toxic") словом года. В 2018 году значением этого слова интересовались на 45 процентов больше людей, чем год назад.Авторы словаря приводят список наиболее популярных существительных, которые употреблялись с прилагательным "токсичный" в этом году."Chemical" — "химикат";"Masculinity" — "мужественность";"Substance" — "вещество";"Gas" — "газ";"Environment" — "окружающая среда";"Relationship" — "отношения";"Culture" — "культура";"Waste" — "отходы";"Algae" — "водоросли";"Air" — "воздух".Ранее сообщалось, что в Оксфордский словарь включили слово "тарантиновский" и привлекли к составлению списка слов подростков.