Представители Оксфордского словаря признали токсичный (toxic) словом года. В 2018 году значением этого слова интересовались на 45 процентов больше людей, чем год назад.
Представители Оксфордского словаря признали "токсичный" ("toxic") словом года. В 2018 году значением этого слова интересовались на 45 процентов больше людей, чем год назад.
Авторы словаря приводят список наиболее популярных существительных, которые употреблялись с прилагательным "токсичный" в этом году.
"Chemical" — "химикат";
"Masculinity" — "мужественность";
"Substance" — "вещество";
"Gas" — "газ";
"Environment" — "окружающая среда";
"Relationship" — "отношения";
"Culture" — "культура";
"Waste" — "отходы";
"Algae" — "водоросли";
"Air" — "воздух".
Ранее сообщалось, что в Оксфордский словарь включили слово "тарантиновский" и привлекли к составлению списка слов подростков.