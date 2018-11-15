В Европе разгорается скандал с партией Альтернатива для Германии. Главу ее парламентской фракции, Алис Вайдель, обвинили в получении незаконных пожертвований из-за рубежа.

В Европе разгорается скандал с партией "Альтернатива для Германии". Главу ее парламентской фракции, Алис Вайдель, обвинили в получении незаконных пожертвований из-за рубежа.Средства якобы шли на предвыборную кампанию. Прокуратура города Констанц ведет расследование. Речь о двух отправителях-юрлицах из Швейцарии и Бельгии. По данным прессы, они могли перечислить более ста тысяч евро каждая. Наказание за сокрытие политического спонсора в Германии может включать даже лишение свободы. Сама госпожа Вайдель обвинения отрицает, передает телеканал "Россия 24"."Альтернатива для Германии" набирает популярность в стране и занимает третье место по рейтингам, а после выборов прошлого года это движение впервые вошло в состав Бундестага.